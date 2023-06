Si hi ha un element que podem reutilitzar, aquest és el rotlle que sobra quan es gasta el paper higiènic. Qui té nens o s'ha hagut de dedicar a treballs creatius, sap que les possibilitats d'aquest article són moltes més de les que un podria pensar al principi.

Hi ha diverses opcions per reutilitzar o reciclar el rotlle que queda després que s'acabi el paper higiènic:

Treballs manuals : Els rotlles de paper higiènic es poden utilitzar en una àmplia varietat de treballs manuals. Pots convertir-los en adorns , com ara flors o papallones , o utilitzar-los com a base per a projectes d'art més complexos. També els pots decorar amb pintura , paper de colors , purpurina o altres materials i convertir-los en objectes decoratius .

: Els es poden utilitzar en una àmplia varietat de treballs manuals. Pots convertir-los en , com ara o , o utilitzar-los com a base per a més complexos. També els pots , , o altres materials i convertir-los en . Organitzadors: Pots tallar els rotllos en seccions més petites i utilitzar-los com a organitzadors. Per exemple, podeu desar cables enrotllats dins dels rotlles o utilitzar-los per mantenir ordenats els llapis, bolígrafs o altres estris petits.

Jocs per a mascotes : Els rotlles de paper higiènic es poden convertir en joguines per a mascotes . Simplement, aixafa els rotllos, lleugerament, i col·loca premis o llaminadures a dins. Això mantindrà la teva mascota entretinguda mentre intenta treure les llaminadures .

: Els rotlles de paper higiènic es poden convertir en . Simplement, aixafa els rotllos, lleugerament, i a dins. Això mantindrà la teva mentre intenta treure les . Compostatge: Si tens una pila de compostatge al teu jardí, pots afegir els rotlles de paper higiènic al teu compost. Es descompondran i afegiran nutrients a la terra.

Reciclatge: Si no tens cap altra utilitat per als rotlles de paper higiènic, pots reciclar-los. Verifica les pautes de reciclatge de la teva àrea per assegurar-te que els rotlles siguin acceptats. A molts llocs, els rotlles de paper higiènic nets i buits poden ser reciclats juntament amb el paper.

Per a què serveix el rotlle de paper higiènic a la cortina?

Les cortines són un dels elements que més vesteixen la llar: amb unes teles i textures adequades, podem donar una dimensió completament diferent al nostre saló o habitació. Per aquest motiu, moltes persones les planxen o adquireixen uns artefactes perquè quedin perfectament col·locades.

Però amb el truc del paper higiènic, podem fins i tot prescindir d'aquests sistemes: només has de col·locar el rotlle de paper higiènic en la guia de la cortina, separant cadascun dels forats pels quals es passa perquè quedin estèticament perfectes i quedaran ben separades i col·locades.

Moltes persones compren un cilindre per col·locar-les correctament, però amb aquest truc només et caldrà paper higiènic i a sobre, t'estalviaràs diners. Per fer-ho has d'emmagatzemar 15 rotlles de cartró de paper higiènic; d'aquesta manera aconseguiràs que les teves cortines quedin perfectes estèticament i que es vegin modernes i espectaculars.