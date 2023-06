Tots tenim present i coneixem la taronja com a font principal de vitamina C. Normalment, quan estem refredats sempre ens aconsellen beure sucs de taronja perquè d'aquesta manera reforçarem les nostres defenses i ens millorarem abans, juntament amb la presa dels medicaments o la prescripció que el nostre metge ens hagi fet.

Però, a part de la taronja com a font de vitamina C, hi ha altres vegetals que podem trobar en la nostra dieta que també la contenen i així podem variar una mica l'alimentació, mentre aportem una dosi superior al cos de vitamina C.

El kiwi té més vitamina C que la taronja, de fet, aporta el doble d'aquesta vitamina, per això, és molt interessant incloure'l en la nostra alimentació, sigui quin sigui el nostre objectiu a nivell físic.

Beneficis de la vitamina C

La vitamina C –o àcid ascòrbic– és un gran antioxidant que facilita l’absorció del ferro a nivell gastrointestinal.

El recomanable és ingerir cada dia entre 75 i 90 mg d’aquesta vitamina. Un sol kiwi ja aporta aquesta quantitat de vitamina C, de manera que amb la ingesta d’una peça diària ja cobriríem aquest requeriment.

Pèrdua de greix

Així mateix, pot resultar especialment atractiu consumir kiwis si ens trobem en un moment en què intentem perdre greix. Si bé cap aliment és aprimador, menjar aquesta fruita pot ajudar-nos a aconseguir un dèficit calòric, ja que té poques calories: conté una mitjana de 80 kcal per cada 100 grams. Això sí, sense deixar incloure en la nostra dieta altres aliments perquè el conjunt sigui equilibrat i no tinguem carències nutricionals.

Cal recordar que la pèrdua de greix només s’aconsegueix quan hi ha dèficit calòric. És a dir, quan es consumeixen menys calories de les que es gasten. No obstant, és important fer-ho sota la supervisió d’un professional de la nutrició que vetlli perquè aquest procés es porti a terme de manera saludable.

Receptes amb kiwi

La manera més interessant de menjar fruites és fent-ho amb la peça sencera, sense esprémer o triturar, i crua. En el cas del kiwi, aquestes són algunes bones opcions per consumir-lo: