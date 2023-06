La pujada de preus dels aliments ha provocat que cada cop siguin més els consumidors que recorren als productes congelats per estalviar-se uns quants euros. Aquests productes solen tenir un preu més baix que no pas els frescos. També hi ha qui opta per comprar producte fresc i després congelar-lo per omplir la nevera i evitar que els aliments es facin malbé ràpidament.

Els aliments congelats duren molt més que els aliments frescos, però a vegades, per certes qüestions pot ser que els productes congelats acabin en mal estat. Si vols evitar haver de passar per urgències a conseqüència d'una intoxicació alimentària, hauràs de seguir certes pautes i així, assegurar-te que els aliments que es troben al teu congelador estan en perfectes condicions pel consum. Et portem un truc infal·lible que et serà molt útil Per esbrinar si la nevera ha patit alguna fallada i comprovar si realment els productes estan en mal estat, hi ha un mètode que t'ajudarà a sortir de dubtes. Un truc “low cost, però molt bo”. El primer que cal fer és omplir un got d'aigua i després ficar-lo al congelador fins que cristal·litzi. Seguidament hi posarem una moneda a sobre. Els trucs perquè la compra no et surti tan cara Amb aquest mètode podrem comprovar si la llum de casa ha marxat mentre no hi eres. D'aquesta manera i mirant si s'ha enfonsat o com s'ha enfonsat la moneda del got, sabrem si el menjar va arribar a descongelar-se o si va ser una cosa molt breu i encara és segur de consumir.