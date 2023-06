La nit de Sant Joan està associada a tradicions diverses, gairebé sempre vinculades a la festa i la gresca. Per posar-t'ho més fàcil, hem elaborat llistat d'algunes de les coses que són habituals fer en una de les nits més curtes de l'any.

1. El gamberro. Com a fusió de festa pagana i religiosa, la tradició marca que aquesta és nit d'atraure les coses positives (com sempre, salut, diners i amor) i desfer-te de les penes. Malgrat aquestes premisses, aquesta és una de les nits més gamberres juntament amb la de fi d'any. Deu ser cosa de l'alcohol, el foc i els petards, que conviden als comportaments més arriscats, la nit de Sant Joan sol ser un cita amb la transgressió permesa.

2. El salt de la foguera. Com una de les pràctiques gamberres habituals, el foc pren protagonisme. Així, la tradició mana saltar sobre la foguera feta amb mobles i trastos vells. A Galícia el ritual indica que s'ha de saltar nou vegades per sobre de les flames, mentre que a Alacant i València són set les vegades que s'ha de saltar la foguera per atraure bons auguris. En general, el nombre de salts depèn de l'edat del saltador i la seva capacitat pulmonar. El salt es pot sofisticar en funció dels desitjos a realitzar en els pròxims mesos. Així, el salt romàntic indica que en ple salt es llanci algun objecte a la persona estimada i que aquesta el reculli al vol. Mala cosa si les flames cremen el cul o les pestanyes en ple salt.

3. El bany. Com que el dia és llarg i la nit curta, se suposa que les temperatures comencen a ser elevades. Si la nit és acalorada i la pell s'ha socarrimat en el salt de la foguera previ, el bany està entre el ritu més lògics. Si és sense roba, l'assumpte ja pren aires èpics. La qüestió és que si ets capaç de fer-te un bany per Sant Joan, amb la temperatura de l'aigua del mar encara una mica baixa, és que tens una salut de ferro i les hormones ben posades. Algun visionari assegura que s'ha de saltar nou onades d'esquena. El sentit comú convida a eludir aquesta tradició per tornar a casa sense lesions. En cas d'estar lluny del mar, el bany es pot fer en qualsevol altre lloc. Si fa molta calor, la banyera és una bona opció. A Andalusia és tradició un rentat de cara a mitjanit.

4. No mirar-se al mirall. Diu la tradició que després del bany de Sant Joan no ens hem de mirar al mirall. En cas contrari l'embruix pagà de bona salut es trenca. Té lògica la superstició, ja que si després de reiterats salts de la foguera, ingesta d'alcohol i bany al mar, l'aspecte físic hauria d'haver canviat prou per trencar qualsevol embruix.

5. Cosa d'herbes i missatgets. Algunes tradicions apunten que és positiu deixar sota el coixí una herba de juny acompanyada d'un paper amb missatge positiu o desig. Altres prefereixen cremar aquest desig a la foguera per al seu perceptiu compliment en els pròxims mesos. A falta de foguera, alguns prefereixen cremar el desig en una espelma. No falla, asseguren, l'estratègia de cremar el paperet a l'espelma, a les fosques i davant de la persona anhelada. Altres afirmen que perquè tot es compleixi s'han d'enterrar tots els vestigis de la festa, una cosa que no és mala opció a jutjar per com queda l'entorn després de la nit de Sant Joan.

6. Atraure l'amor. Diuen els entesos que per atraure l'amor la nit de Sant Joan s'han d'encendre due espelmes vermelles al dormitori. Cert que el ritual és un clar indicador d'intencions en qualsevol època de l'any, però per Sant Joan l'assumpte té encara més efectivitat, asseguren. Això de deixar missatges o desitjos sota el coixí és reiteratiu en les cròniques de la nit i pot servir fins i tot per fomentar somnis premonitoris. Altres més proclius a la bruixeria asseguren que els ritus de Sant Joan no són res sense una bona quantitat de branques i herbes. La recepta varia segons el mag, però amb pètals de rosa l'assumpte té més efectivitat.