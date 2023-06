Acabar amb la brutícia dels electrodomèstics, de vegades, resulta molt complicat, sobretot quan aquests estan dedicats a cuinar. I és que el greix i l'oli solen generar les taques més difícils de netejar i les que generen més mal de cap. Per això, a l'hora de posar fil a l'agulla a la cuina el més convenient és posar-se peces velles per evitar que les esquitxades facin malbé les noves. Si voleu evitar que les tasques de neteja s'acumulin i després resulti una tasca impossible eliminar les restes, el més convenient és seguir una rutina setmanal, encara que, no tots els electrodomèstics ni superfícies de la casa necessiten la mateixa constància a l'hora de netejar.

Les fregidores són un dels aparells que més brutícia acumulen, encara que, com no els fem servir de manera tan habitual la seva neteja no necessita ser tan rutinària. Tanmateix, sol acumular una gran quantitat de greix al seu voltant, ja que la seva funció és la de fregir els aliments amb una gran quantitat d'oli a l'interior. Les xarxes socials contenen infinitat de trucs i consells de neteja per a cada situació. La majoria busquen estalviar costos i solucionar problemes quotidians amb qualsevol producte disponible per casa. En aquesta ocasió, una usuària d'Instagram ha compartit el mètode per deixar com a nova la fregidora.

En primer lloc, has de treure tot l'oli –el més convenient és reciclar-lo–. Un cop estigui l'interior completament buit, omple mitja fregidora amb aigua i afegeix-li un raig de vinagre. Sense treure la reixeta, posa a funcionar la fregidora i apaga-la quan hagin passat 20 minuts. Mentre es refreda, neteja la reixeta i l'exterior de l'aparell amb un producte que elimini el greix en condicions. Finalment, retira l'aigua de l'interior amb cura i neteja les restes de greix amb un paper i una baieta humida.