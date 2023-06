L’arribada del bon temps a l’estiu fa de la temporada estival una època ideal de l’any per fer escapades de cap de setmana. Conscients d’això, des de la Policia Nacional han emès una sèrie de recomanacions per garantir la seguretat de les vivendes i evitar que es produeixin robatoris o furts en absència dels propietaris durant les vacances.

«Planejant una escapada per al cap de setmana? Tingues en compte alguns consells perquè casa teva no sembli deshabitada», han publicat des del perfil oficial de Twitter del cos. Primer, «intenta que la bústia no estigui plena» i, segon, «demana a algun veí que mogui la catifa de l'entrada».

¿Planeando una escapada para el #findesemana?



Ten en cuenta algunos #consejos para que tu casa no parezca deshabitada:



🔹Intenta que el buzón no esté lleno



🔸Pídele a algún vecino que mueva tu felpudo pic.twitter.com/Og1AHeWTqx — Policía Nacional (@policia) 22 de junio de 2023

D’aquesta manera, s’insta els propietaris que abandonin casa seva durant uns dies que prenguin mesures perquè no hi hagi indicis de qualsevol tipus d’escapada.