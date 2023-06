Arriba l'estiu i amb ell el bon temps i les ganes de fer coses, de passar temps de qualitat amb la família, de gaudir de l'aire pur i de la tranquil·litat de saber-se lluny de les aglomeracions de les grans ciutats, de desconnectar, de poder descobrir elements de patrimoni cultural i històric o de tenir l'oportunitat de viure aventures i experiències enriquidores en entorns incomparables. I si algun lloc és ideal per poder assaborir aquests mesos estiuencs és, sens dubte, la demarcació de Lleida.

Lleida per a tots els públics

Lleida s’obra de bat a bat per l'arribada dels que saben que trobaran allò que busquen per gaudir d'uns dies de tranquil·litat amb la família, aquells que ho desitgin, i de l'activitat més trepidant els que busquin emocions més fortes.

D’uns anys ençà empreses, entitats turístiques s’han compromès a fer del Pirineu i les Terres de Lleida una destinació sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Des de l’any 2021 la demarcació ostenta la certificació Biosphere Destination, que avala aquesta aposta ferma per la sostenibilitat.

Aquells que busquin respirar aire pur i fer activitats rodejades d'arbres i natura, poden trobar al Pirineu lleidatà el seu lloc ideal. El Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és sens dubte la nau capitana del patrimoni natural del Pirineu, amb gairebé 41.000 hectàrees de paisatges meravellosos repartits entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran. Recórrer senders i rutes enmig d'aquest majestuós parc, descobrint boscos de pi negre o d'avets, admirant alguns dels gairebé 200 llacs naturals esdevé una experiència única.

L'oferta natural de la demarcació inclou altres propostes interessants com el Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb la Pica d’Estats el cim més alt de Catalunya, el Parc Natural Cadí-Moixeró o molts altres racons com la Vall Fosca, la Vall de Lord o la Ribera Salada.

Però no només el Pirineu oculta paratges amb un encant especial. Seria injust no destacar altres propostes com la serra del Montsec que amaga tresors com el congost de Mont-rebei o el congost de Mu. O més avall, a les comarques de la Plana, indrets magnífics com són l'estany d'Ivars i Vila-sana, l'Aiguabarreig del Segre-Cinca, els secans dels Plans de la Unilla, per exemple.

Pel que fa a les propostes culturals i històriques, són visites obligades el conjunt monumental d'esglésies romàniques de la Vall de Boí, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO i la Seu Vella de Lleida. Però també a Lleida ens podem transportar a la prehistòria des del Geoparc Orígens o des de la Roca dels Moros del Cogul, a les Garrigues, amb pintures ancestrals que també gaudeixen del reconeixement de la UNESCO. La fortalesa del Vilars, a Arbeca, és una altra opció.

Pels esportistes, el rafting i el piragüisme a les comarques del Pirineu s’alcen com les opcions més populars, però hi ha altres opcions a terra ferma com el senderisme i el trekking pels seus excepcionals paratges i muntanyes, així com les excursions a cavall o quat i les rutes amb BTT o per carretera.

Per a més informació, poden visitar la pàgina web aralleida.cat