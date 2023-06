La intel·ligència artificial ha irromput amb força els últims mesos i està disposada a revolucionar la societat. A la cultura, a la sanitat pública, a la nostra feina... Les grans empreses han apostat per això i, amb el temps, acabarà immersa en molts aspectes del nostre dia a dia.

El ChatGPT és un sistema de xat basat en la IA que ha arribat a l’èxit de manera molt primerenca per la rapidesa, comprensió i naturalitat que presenta. Pots preguntar-li qualsevol cosa i sempre contesta de manera encertada. Les respostes poden ser fins i tot d’uns quants paràgrafs.

Entre les curiositats que ofereix, hi destaca una qüestió que s’ha denominat ‘mode àvia’. Si li demanes al ChatGPT que ‘actuï com la teva àvia’ adquireix un to més amable i pròxim, fins i tot carinyós.

Alguns usuaris, a més, li han demanat que imiti la seva àvia en algunes situacions concretes –exercint una determinada feina– i el programa ha respost a la perfecció.