Netejar tots els racons de la casa durant la setmana pot ser molt esgotador, fins i tot, des del punt de vista econòmic. Comprar un sol producte per a cada superfície podria, de fet, costar una fortuna a final de mes. Per això, moltes persones experimenten amb solucions alternatives que poden estalviar molts diners. Sovint, recorrem a simples ingredients del rebost per fer brillar terres, electrodomèstics, cuines, sanitaris, vidres i mobles de diversos materials.

L'àcid cítric, el bicarbonat, el vinagre, els cítrics, la sal, els olis essencials i altres barreges sorprenents sense cap cost poden ser valuosos aliats. Aquests elements poden marcar realment la diferència i ajudar a les tasques domèstiques, agilitzant la neteja amb el mínim esforç. Com treure l'òxid de les aixetes? El truc de neteja per deixar-les perfectes Blanquejar les juntes, eliminar la brutícia, el greix, els pèls de gat o de gos del terra és difícil i es fa molt pesat, però s'ha de fer amb freqüència. Un ingredient eficaç que ens pot ajudar i que ens permet no comprar mil productes i renunciar a passar l'aspiradora sense sentir-nos culpables és el que us explicarem a continuació. L'ingredient que necessitem no es troba a l'armari de la cuina, sinó al bany, perquè estem parlant de l'escuma d'afaitar. No només és perfecte per fregar banyeres, teixits, fer brillar miralls i aixetes, sinó que també és útil per netejar juntes i desgreixar rajoles. El mètode és molt ràpid i senzill: només cal untar una quantitat a l'extrem d'una escombra nova i neta. A continuació, comenceu a fregar-la sobre la superfície a netejar, aplicant una mica de pressió. Un cop repartits per tots els racons, passem un tiràs de microfibra humida per eliminar les restes. Ara proveu de posar l'escuma al pal de fregar i immediatament notareu la diferència.