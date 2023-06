Amb el Reglament General de Circulació actualitzat, han canviat algunes de les normatives anteriors. I la Direcció General de Trànsit (DGT) ja no podrà sancionar-te per algunes infraccions que abans sí que implicaven multa.

Fins ara era obligatori portar unes ulleres de recanvi a la guantera per si tenies algun problema amb les que portaves posades o amb les lents de contacte. Ara ja no és necessari. Però sí que seran obligatòries igualment per conduir. I el conductor rebrà també una multa si algun agent el veu circulant –si el para en algun control– sense utilitzar les ulleres (o lents de contacte).

Els agents sabran, amb el carnet de conduir, si la persona normalment porta ulleres. Al revers del permís, el codi 01 s’utilitza per a les ulleres i el 02 per a lents de contacte. Conduir sense ulleres podria suposar una multa de 200 euros.

També desapareix l’obligació de portar el permís de conduir en físic. El conductor podrà portar-lo al mòbil amb l’‘app’ de la DGT, de manera que ja no és motiu de multa.