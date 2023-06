A tothom li ha passat, almenys una vegada a la vida, que ha cremat alguna olla mentre cuinava. Normalment, això passa per la poca quantitat d'aigua que hi ha dins de les olles o perquè la flama està molt alta. També és molt frustrant per als aficionats a la cuina trobar les olles ennegrides i incrustades, però per fi, hem trobat una solució definitiva.

Afortunadament, amb uns senzills productes naturals que segur trobareu a casa, podreu netejar-les i deixar-les com noves de nou. D'aquesta manera no només evitareu utilitzar productes químics i altament tòxics, sinó que sobretot, salvaguardaràs l'ecosistema en utilitzar productes naturals i evitar així una contaminació més gran.

Un dels problemes que més destaquen a la cuina és la dels estris i l'olla cremada és un top dins aquesta categoria. Quan trobem una olla, que sembla que cal llençar perquè ha quedat ennegrida, no desesperis perquè pots netejar-la amb aquests remeis naturals. Fins i tot, les olles més cremades, que com a única solució tenen la galleda de les escombraries, tornaran a brillar com mai.

Com saps, les àvies sempre han confiat en els remeis naturals, que són molt més eficaços que molts productes que es venen al mercat a preus desorbitats. És important que paris atenció a la teva salut; no tens ni idea de com és de perjudicial per a la teva salut i la de la teva família menjar aliments d'olles cremades. Potser no ho saps, però el menjar cremat és dolent per a la salut.

Durant la cocció, s'alliberen una sèrie de substàncies nocives que, en entrar en contacte amb l'organisme, poden causar molèsties considerables fins a arribar a la intoxicació alimentària.

Passos a seguir per deixar la teva olla com el primer dia

El procediment és realment senzill: aboca una capa generosa de bicarbonat de sodi a l'olla i frega, enèrgicament, mitja llimona perquè la llimona i el bicarbonat actuïn junts i creïn una pasta escumosa.

Aquest truc també es pot fer servir per les paelles

Seguidament, aboca un got de vinagre de vi i deixa-ho reposar durant 10 minuts, transcorreguts els quals, pots omplir l'olla amb aigua. Porta l'olla a ebullició, deixa que es refredi i finalment, aclareix l'olla com de costum. No llencis les olles cremades: aquí tens tots els consells que necessites!