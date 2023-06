Les altes temperatures que porta l'estiu són rebudes com una gran notícia per moltes persones que gaudeixen del sol i es refresquen a les platges i piscines. El bon temps permet fer un gran nombre d'activitats que el fred i la pluja de l'hivern ens dificulten. Però quan les onades de calor són especialment intenses és molt difícil no sentir certa incomoditat per no poder desprendre's d'aquestes altes temperatures.

De vegades, la calor de l'exterior entra a les nostres cases i fa que activitats diàries amb les quals gaudim es converteixin en un malson. Veure la televisió o dormir és impossible quan les temperatures sobrepassen uns límits, per exemple.

Per combatre la calor de l'estiu i que la nostra casa no sigui un forn, us deixem alguns consells

Tanca les persianes i les cortines de casa teva

Si a primera hora del matí l'ambient de l'exterior és fresc, podem obrir les finestres i aixecar les persianes perquè surti la calor acumulada i entri aire net i fresc. Però, hem d'estar atents perquè en el moment que surti el sol i les temperatures comencin a pujar, tenir les persianes, finestres i cortines obertes pot ser terrible. Si tenim un balcó pot ser beneficiós obrir un tendal per evitar que els raigs del sol colpegin directament casa nostra.

Apaga les fonts de calor innecessàries

És transcendental no generar més calor de la que ja existeix, per la qual cosa hem d'apagar els aparells electrònics que no necessitem. Els llums també poden emetre calor, de manera que si no són necessaris, els apagarem.

Els corrents d'aire natural

Per combatre la calor de l'estiu, cal aprofitar els corrents d'aire naturals que es generin obrint algunes finestres. Mirarem d'obrir completament les finestres, procurant que siguin aquelles que donen directament al carrer. D'altra banda, només obrirem una mica les que donin a patis interiors. D'aquesta manera, aconseguim que es generin corrents d'aire natural a l'habitatge, en entrar per una finestra i sortir-ne per una altra.

Redueix la humitat

Quan cuinem menjars que requereixen molt de temps de cocció, la calor i el vapor que emeten és perjudicial per mantenir la nostra casa fresca. El mateix passa quan estenem la roba a l'interior de l'habitatge o quan s'evapora l'aigua del bany, això contribueix a generar un ambient carregat i sufocant. Per això, en la mesura del possible hem d'evitar aquestes accions o instal·lar un deshumidificador, però la seva despesa pot ser elevada.

Programa correctament el ventilador de sostre

Els ventiladors de sostre s'han de regular abans i després de l'estiu. Amb l'arribada dels mesos més càlids, cal programar l'aparell perquè giri en sentit contrari a les agulles del rellotge. Així, impulsarà cap avall un corrent d'aire capaç de refrescar l'ambient. Quan s'acaba l'època estival, és recomanable que el ventilador del sostre giri cap a la dreta perquè desplaci l'aire calent que s'acumula a la zona alta per tota l'habitació.

Plantes contra la calor

Certes plantes com les heures o les enfiladisses ajuden a fer que el sol incideixi menys sobre la nostra llar i contribueixen a fer que la calor no accedeixi a l'interior de la casa. Així, si les col·loquem a les parets del balcó, farem que les altes temperatures siguin més tolerables. A més, per a l'interior de l'habitatge també podem col·locar plantes de fulles verdes i de grans dimensions que ajudin a refrescar l'ambient.

Un aire condicionat assequible: un ventilador i gels

Amb un ventilador, gel i sal es pot aconseguir un substitut casolà de l'aire condicionat tradicional. Col·loquem un bol de metall amb gel i sal davant d'un ventilador, si és possible als marcs de les finestres dirigint l'aire cap a l'interior de l'habitació. La sal farà que l'aigua gelada estigui per sota del punt de congelació. També hi ha altres models diferents per crear el nostre propi aire condicionat.

Tingues en compte els teixits

Els teixits poden ajudar que ens sentim més frescos. Tant la roba que vestim, com les diferents teles amb les quals estiguem en contacte han de ser clares i suaus, com la seda o el cotó de lli. D'aquesta manera, tindrem una sensació més fresca i serà més senzill agafar el son durant les càlides nits.