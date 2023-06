El sabó per rentar plats és un d'aquells productes de neteja que semblen esvair-se ràpidament amb el pas dels dies. Moltes vegades, la compra que hauria de durar tot el mes s'esgota a la meitat a causa dels nostres mals costums. Però no et preocupis, hi ha maneres de fer que el detergent del rentaplats rendeixi més sense gastar en altres productes.

Augmenta la quantitat per estalviar Pot sonar paradoxal, però una de les alternatives més efectives per estalviar sabó és augmentar-ne la quantitat. No em refereixo a comprar més litres, sinó a aprofitar al màxim el que tens barrejant-ho amb altres substàncies per incrementar-ne el volum. Quina és la forma correcta i recomanada de fer-ho? Seguiu aquests passos: Prepara els ingredients: necessitaràs 1 litre d'aigua, 1 litre de detergent líquid per rentar plats, 75 grams de percarbonat de sodi i 75 grams de sabó sòlid de la teva elecció. Escalfeu l'aigua: aboqueu l'aigua en una olla i escalfeu-la fins que estigui tèbia, evitant que arribi a bullir. Un cop a prop del punt d'ebullició, redueix el foc al mínim. Dissol el sabó: ratlla el sabó sòlid i afegeix-lo a l'aigua calenta a l'olla, remenant fins que es dissolgui del tot. Retira l'olla del foc i aboca la solució en un recipient gran per facilitar-ne la barreja. Afegeix els 75 grams de percarbonat de sodi, el qual és un blanquejador i netejador eficaç. Barreja bé fins que la solució comenci a augmentar de volum (assegura't d'utilitzar un recipient prou ampli). Continua remenant fins que no quedin grumolls de percarbonat i notis que la solució ha deixat de créixer. Deixa reposar la barreja durant uns minuts i després afegeix-hi el litre de detergent líquid per rentar plats. A mesura que vagis afegint el sabó, la barreja s'espesseix i estarà a punt per utilitzar. Felicitats, has duplicat la quantitat del teu detergent! Altres opcions per potenciar el teu sabó Si vols, pots diluir una mica aquest sabó amb més aigua i afegir vinagre blanc per aprofitar les seves propietats desgreixants i eliminadores d'olors. També pots incloure glicerina per obtenir un sabó escumós i suau per a pells delicades.