Fer una barbacoa és un gran pla si vols gaudir de la bona companyia i del bon temps, però després, queda netejar-la i això ja és més complicat perquè la grassa de la carn, les brases i l'escalfor fan que s'embruti i costi molt de marxar, cosa moltes vegades impossible per falta de recursos. Descobreix com fer que et quedi impecable amb un aliment i sense cost afegit, una barbacoa com nova.

El 21 de juny vam entrar oficialment a l'estiu i de segur que més d'un ja té previst fer una barbacoa amb els amics o familiars. Les barbacoes normalment, es duen a terme entre els mesos de maig fins a l'octubre, aproximadament, que és quan hi ha un major 'bon temps' i és menys probable que faci fred; la pluja, ja és una altra història.

Organitzar una barbacoa no és gens fàcil perquè has de comprar la carn o les verdures i encendre les brases i el temps que triguen els aliments a fer-se, a vegades es pot fer una mica pesat, a part de la calor que suposa fer-les si ets qui la d'encendre i cuinar els aliments. Ara toca arreglar la terrassa o el pati per poder fer aquestes quedades i tenir un espai net per evitar incendis o ensurts innecessaris per una espurna quan fa una mica de vent, per exemple.

Descobreix com netejar la graella de la barbacoa de forma senzilla

Només necessites mitja ceba, la qual hauràs de fregar per la graella i en un tres i no res, podràs observar com el greix i la brutícia es desenganxen ràpidament d'aquesta, així doncs, ara netejar-la serà més senzill perquè les parts més difícils ja no seran una molèstia.

Una altra opció és utilitzar mitja patata o llimona. El moment idoni per passar la ceba, la patata o la llimona és quan la graella encara està calenta, ja que farà que es desprengui el menjar o el greix i així, després netejar-la amb sabó o amb un producte específic ens serà molt més senzill. Ara ja podem dir que tenim la graella ben neta i convidar als nostres amics o familiars a passar un cap de setmana impressionant.