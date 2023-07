L'acumulació de calç és molt comú a la dutxa, per això, quan vegis que comença a haver-n'hi, has d'eliminar-la en lloc de deixar que s'incrusti i s'acumuli. El bany és un dels llocs més comuns on es produeixen aquestes acumulacions que a la llarga acaben convertint-se en un problema més gran, a més de fer-se molt visibles. Per això, és important tenir una certa disciplina a l'hora de netejar aquestes zones de la casa on la brutícia és més habitual.

El bany i la cuina són els dos espais que més pateixen les conseqüències del dia a dia

La calç, l'acumulació de restes, la humitat, etc. Solen ser els principals problemes que acaben ressaltant sigui pel seu aspecte o per l'olor que desprenen. A les xarxes socials constantment sorgeixen desenes de trucs virals que ofereixen trucs casolans per netejar de manera més ràpida i senzilla. A més, molts t'estalviaran uns diners en evitar la compra de determinats productes específics gràcies a altres articles disponibles a casa.

En aquesta ocasió, una usuària de TikTok ha compartit el seu truc per acabar amb la calç de la carxofa de la dutxa perquè aquesta torni a oferir el rendiment del primer dia. Per fer-ho has d'utilitzar un clàssic per eliminar aquestes incrustacions: el vinagre. Per dur-ho a terme, has de tirar en una bossa una tassa de vinagre blanc i lligar aquesta bossa a la carxofa perquè quedi submergida al seu interior. Hauràs de deixar-la posada durant una nit perquè el vinagre acabi amb les incrustacions de calç i després només hauràs de retirar-la.

Ara ja tindràs la carxofa de la dutxa lliure de calç i això repercutirà tant en l'estètica del teu bany com en la pressió d'aquesta a l'hora de dutxar-te. La dutxa deixarà de ser un problema i sortiràs més relaxat i net perquè la carxofa estarà desembussada.

El vinagre també el pots utilitzar per a treure la calç a altres espais del bany, com per exemple, a l'aixeta de la pica.