Viatjar amb avió és tot un procés d’esperes i cues que pot resultar molt esgotador. Més encara quan, després d’un vol, encara ens queda anar a buscar la nostra maleta a la cinta de l’aeroport, i normalment no és la primeres a sortir.

Tant és així, que els que viatgen més freqüentment fan sovint broma dient que les primeres maletes que surten per la cinta sempre són d’‘attrezzo’, perquè mai són les seves. Però existeixen un parell de trucs per canviar aquesta situació i fugir al més aviat possible de l’aeroport. Te’ls revelem a continuació.

El primer de tots consisteix a col·locar una etiqueta que posi ‘Fràgil’ a la maleta. Segons el diari britànic ‘The Sun’, les maletes amb aquesta etiqueta es col·loquen al final a la bodega de l’avió, a prop de la contraporta de càrrega. Per això, també són les que es descarreguen i surten primer a la cinta transportadora.

Un altre truc –per als amants de l’adrenalina– és anar amb el temps just a l’aeroport, i facturar la maleta en l'últim moment, poc abans que tanqui el taulell de facturació. Així, l’equipatge serà també dels últims en ser carregat a la bodega i, en conseqüència, serà dels primers a ser descarregat.