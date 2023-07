La planxa és un petit electrodomèstic que facilita el nostre dia a dia i ens permeten aconseguir que les nostres peces de roba llueixin presentables per portar-les tant a la nostra quotidianitat laboral com en les nostres ocasions més especials.

Amb l'ús, però, les planxes acumulen residus que poden fer malbé les nostres peces de roba quan es tracta de calç, òxid o brutícia. Fins i tot, els midons de planxat deixen restes enganxoses que convé eliminar.

Per això, et portem 7 consells per aconseguir que la teva planxa estigui neta, brillant i respecti les teves peces, aconseguint els millors resultats

1. Neteja amb bicarbonat sòdic

Barreja dues cullerades de bicarbonat amb una d'aigua, remou fins a generar una pasta lleugerament densa, aplica-la a la planxa amb els dits o amb una espàtula, deixa que actuï i després retira-la amb un drap humit. Neteja amb un altre drap sec i utilitza un bastonet per als orificis. Després buida el dipòsit, torna a omplir-lo amb aigua destil·lada o barrejada amb vinagre, posa la planxa al màxim de temperatura i generant vapor, que passarà pels forats i netejarà la resta de brutícia. Planxa un drap vell o alguna peça inservible perquè reculli les restes que quedin, buida el dipòsit i deixa la planxa refredar.

2. Neteja amb sal

Posa diverses cullerades de sal fina en un drap sec, escalfa la planxa (amb cura per evitar cremades) i frega fins a aconseguir la desaparició de les taques. Deixa refredar i neteja amb un drap humit per treure les restes.

3. Neteja amb vinagre

Mulla un drap amb vinagre blanc i frega amb ell la base de la planxa. Per taques molt enquistades, fes el mateix, però amb vinagre i sal. En acabar l'operació, neteja amb un drap sec.

4. Neteja amb detergent

Ideal per a planxes antiadherents. Escalfa aigua i posa-hi una petita quantitat de detergent per rentar la roba (poden valer un parell de gotes). Utilitza un drap per mullar-lo a la barreja i frega la planxa amb ell.

5. Neteja amb líquid rentaplats

Serveix per a les taques que estan a les zones que funcionen com a obertures de la planxa. Barreja el líquid amb aigua i utilitza un bastonet per a les orelles per mullar-lo i anar-lo passant per les zones que vols netejar.

6. Neteja amb pasta de dents

Aboca la pasta directament a la base de la planxa (en petita quantitat) ia continuació, passa un drap per fregar i arribar a totes les zones tacades. Encén la planxa amb l'objectiu que deixi anar vapor i aquest vapor serà el que netegi els orificis.

7. Neteja amb paper de diari

La millor manera per acabar amb les taques enganxoses que poden deixar certs midons de planxat. Encén la planxa, posa-la a temperatura màxima sense aigua ni vapor, desplega el diari sobre la taula i passa la planxa suaument fins a aconseguir retirar totes les restes.