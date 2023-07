Entre les múltiples funcions que incorpora ChatGPT, hi ha la d'organitzar un viatge en menys de 15 segons. La usuària de TikTok Alba Jiménez (@albajimfe) mostra com treure partit a la popular intel·ligència artificial i estalviar temps a l'hora d'organitzar el viatge d'estiu que fa mesos que tens pensat, però que, fins a l'últim minut, encara no has planificat al detall.

Segons comenta Jiménez en un vídeo penjat a la plataforma, utilitzar l'eina per planificar la teva pròxima escapada "et pot canviar la vida". Com a exemple, la jove proposa al cercador "un itinerari de 5 dies per Budapest amb plans i preus en format taula per dies". En menys de 15 segons, la intel·ligència artificial formula una proposta en format de gràfica en què incorpora plans socials, gastronòmics i lúdics per cada jornada amb els seus respectius preus fixos amb la moneda del país. També incorpora activitats gratuïtes i aquelles que poden comportar un donatiu suggerit. #tipsviajero #chatgpt #aprendeentiktok #tipsdeviaje ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey @albajimfe ¿Puede la Inteligencia Artificial organizarnos el viaje ideal? CONFIRMAMOS QUE SÍ #viajestiktok La idea ha agradat a més de 50.000 usuaris dins la plataforma. Així i tot, hi ha qui ha exposat que l'eina no és del tot acurada, ja que no ofereix preus actualitzats perquè "les dades són fins al 2021". D'altres però, aplaudeixen la proposta a les portes d'embarcar-se en la seva pròxima escapada.