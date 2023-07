La suor i la saliva que desprenem mentre dormim poden filtrar-se i acabar deteriorant el teixit dels coixins, que queden bruts amb taques grogues. Això fa que sigui molt important prevenir tota mena de bacteris i altres microorganismes aplicant neteges periòdiques i, en cas que apareguin les esmentades taques, retirar-les adequadament.

Per evitar que es produeixin situacions d’aquesta mena, és recomanable rentar els coixins almenys una vegada cada trimestre, és a dir, quatre vegades a l’any.

Blanquejar els coixins

Tal com recull el portal El Mueble, per recuperar el color blanc d'un coixí i aconseguir que retorni a la brillantor original s’ha de fer servir una tassa de detergent per a roba i una altra de detergent biodegradable per a rentaplats. A més, s’hi ha d’afegir una tassa de blanquejador casolà (barreja de tres litres d’aigua, 125 mil·lilitres de suc de llimona i 250 mil·lilitres d’aigua oxigenada) i mitja de sal de bòrax. Finalment, també es necessitaran guants per protegir les mans i aigua calenta.

Col·locant els ingredients al tambor de la rentadora i seleccionant un programa de dues esbandides, s’aconsegueix un resultat semblant a l’aspecte que tindria un coixí totalment nou.

Atenció a l’etiqueta

Convé destacar que abans de portar a terme qualsevol procés de rentat o blanqueig, és important fixar-se en les indicacions del fabricant que apareixen a l’etiqueta del coixí.

Tot i que actualment la majoria es poden ficar a la rentadora, és millor comprovar quines són les recomanacions i de quin material està fet el farcit. En cas que siguin coixins de làtex, el millor és rentar-los a mà. Els viscoelàstics i de fibra, en canvi, es poden rentar tant a mà com a la rentadora, segons el que aparegui indicat en l’etiquetatge. En el cas dels primers, poden fins i tot no rentar-se si així ho especifica el fabricant.