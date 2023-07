La salut mental està a l’ordre del dia i sembla que, a poc a poc, se li concedeix la importància que mereix. Entre els factors que ajuden a la seva cura es troba la capacitat de comunicar els pensaments i els sentiments, per la qual cosa pràctiques com el ‘journaling’ també han cobrat notorietat paral·lelament. ¿En què consisteix? Tal com indica el seu nom, té moltes similituds amb una cosa tan senzilla com un diari personal.

Segons recull el portal especialitzat Mentee, ‘journaling’ és el terme fet servir per referir-se a la pràctica el fi del qual és registrar en un quadern les experiències i reflexions que se’ns presenten en el dia a dia. Pors, desitjos, o elements rutinaris són només algunes de les opcions recollides dins d’aquesta rutina, que no cal que es doni cada dia. D’aquesta manera, mitjançant un diàleg interior s’aconsegueix reduir l’estrès o l’ansietat, i crear un espai d’autoconeixement. Beneficis i suport Entre els beneficis que pot aportar-nos una rutina tan senzilla com escriure el que ens passa pel cap es troben una millora de la salut emocional, ajuda en la nostra organització, l’estimulació de la creativitat i un millor autoconeixement. Es pot destacar que lluny de resultar un factor diferencial, el suport triat per realitzar el ‘journaling’ no influeix en els seus resultats, així que haurem de prioritzar aquell que ens resulti més còmode a l’hora de redactar. Ordinador, mòbil o quadern són opcions igualment vàlides.