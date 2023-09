L'alvocat és un aliment ric en potassi i magnesi, entre altres. Aquest fruit és molt beneficiós per la nostra salut i, tot i ser un aliment de Llatinoamèrica, el seu consum a Europa cada vegada està més estès pels notables beneficis que en podem obtenir. És un aliment delicat i es pot fer malbé amb facilitat. Descobreix els trucs per mantenir-lo en bon estat.

Si t'agrada menjar alvocat, no et pots perdre aquests trucs perquè t'aguanti més després d'obrir-lo. Normalment, quan obrim aquest fruit, no triga gaire a oxidar-se i fer-se malbé. Aquí trobaràs els trucs per mantenir-los frescos, tot i haver-los encetat.

Us deixem els 4 millors trucs per mantenir l'alvocat en perfectes condicions

Primer de tot, és molt important posar-los a la nevera després d'obrir-los. Quan els guardis a la nevera ho has de fer en un envàs o carmanyola, per tal de mantenir una millor conservació. Així i tot, amb aquest truc no evitarem que s'oxidi, però sí que aconseguirem que el fruit ens duri més temps i no es contamini amb altres productes que puguem tenir a la nostra nevera.

Un altre truc que et servirà per mantenir-lo en condicions òptimes, serà guardar el pinyol i deixar-lo dins l'envàs on guardes l'alvocat a la nevera. Però aquest alvocat i pinyol no estaran sols, sinó que a més, hi posarem un tros obert de ceba , sense tocar el fruit per dins, per tal d'evitar un mal sabor. La ceba ha de tocar la pell i no el fruit per dins.

, sense tocar el fruit per dins, per tal d'evitar un mal sabor. El tercer consell per evitar l'oxidació de l'alvocat serà posar unes gotes d'oli d'oliva sobre la part oberta i untar-ho per tal que quedi tot cobert. L'oli fa de capa protectora i evitarà que l'aire oxidi la fruita. A més, aquest producte no afecta el sabor de l'alvocat.

I l'últim consell serà posar-hi unes gotes de llimona. Tot i que, en aquest cas sí que variarà el sabor del fruit, però segons els consumidors, val la pena!

Ara ja coneixes diversos trucs per aconseguir menjar alvocat sense que s'oxidi. Aquest frui és molt beneficiós pel nostre organisme. És una fruita afrodisíaca, conté un alt valor calòric, ajuda a reduir el colesterol i conté una gran quantitat de vitamina E, entre altres. Així doncs, a què esperes per consumir-lo? Recorda fer-ho amb moderació!