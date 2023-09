Beko és una de les 3 principals marques d’electrodomèstics d’Europa. ¿Els motius? Prop d’un segle d’experiència a l’avantguarda de la tecnologia i un ferm compromís amb la sostenibilitat i la cura del medi ambient i la societat.

I és que la companyia, conscient que fer les coses bé serà vital per aconseguir un futur millor per a la humanitat, treballa amb tot el seu expertise per ser un model de negoci durador en què el focus se situï a potenciar l’economia circular i el consum i la producció responsables. D’aquesta manera, en el seu ampli catàleg de productes ple de tota mena de solucions per a la llar trobem electrodomèstics d’alta eficiència energètica que utilitzen menys recursos; amb l’objectiu d’ajudar els seus clients a reduir la seva petjada de carboni i a estalviar diners en les factures.

Compromesos amb la sostenibilitat i la qualitat

La missió de Beko és «capacitar les noves generacions perquè visquin de forma més saludable», i una vida sana només és possible en un planeta més verd. És per aquesta raó que des de la companyia han integrat la sostenibilitat als seus eixos, oferint valor afegit i aportant solucions que siguin més respectuoses amb el medi ambient.

«Els productes i tecnologies de Beko són un reflex del profund compromís que tenim amb la sostenibilitat i la missió de desenvolupar productes duradors i de qualitat», assenyala Manuel Royo, director de màrqueting de Beko. «Des de Beko comptem amb electrodomèstics que permeten fer un ús més eficient de l’aigua, l’energia i el detergent, fabricats amb materials reciclats i biocompostos a fi de promoure un consum més sostenible i reduir l’impacte mediambiental dels consumidors», afegeix.

Així mateix, Beko cobreix totes les etapes del cicle de vida dels productes, des de la matèria primera fins al final de la seva vida útil, apostant per la conservació del medi ambient a través d’un compromís triple; reduir l’impacte de la companyia, contribuir i reduir l’impacte del consumidor, i la fabricació de productes amb materials reciclats i biocompostos.

Gràcies a l’aplicació de 228 projectes d’eficiència energètica, s’ha aconseguit la neutralitat de carboni en les operacions de producció global, aconseguint ser la primera empresa Carbon Neutral del sector. «Des de Beko som conscients que el consumidor actual està compromès amb el medi ambient i amb la cura del planeta, i que en conseqüència demana productes eficients energèticament que responguin a aquesta problemàtica. És per això que estem centrats en la innovació perquè els consumidors puguin disfrutar d’una vida més sostenible, còmoda i saludable. A més, la facilitat d’ús i les tecnologies pràctiques que incorporen els nostres productes han convertit Beko en la marca que més ràpid ha crescut al mercat europeu», recalca Manuel Royo. Entre les seves innovacions més punteres destaca la tecnologia HarvestFresh dels seus frigorífics. Amb el poder de la llum, les fruites i verdures es mantenen fresques al frigorífic. Se simula el cicle solar de 24 hores, fet que ajuda a prolongar la vida útil i les vitamines i nutrients de les fruites i verdures es conserven més temps.

Una altra de les tecnologies a destacar és la de SteamSolutions, que garanteix que cap aliment s’assequi gràcies al suport de vapor. Les verdures es mantenen fresques i cruixents, mentre que el peix i la carn es tornen sucosos per dins i cruixents per fora. O la tecnologia AeroPerfect que garanteix resultats òptims amb una perfecta distribució de l’aire calent. Ja sigui un guisat, un pastís o una pizza, la distribució uniforme de l’aire calent garanteix un resultat daurat i uniforme.

Gairebé 75 anys de clients satisfets arreu del món

Beko és la primera marca d’electrodomèstics de lliure instal·lació a Europa, i la marca líder de grans electrodomèstics al Regne unit, França i Polònia, i la tercera d’Espanya.

La història de Beko comença el 1955, quan els electrodomèstics s’estaven convertint en un element bàsic a totes les llars. Durant els últims 60 anys, la seva missió ha sigut transformar la vida dels seus clients amb productes innovadors que satisfacin les seves necessitats i siguin més sostenibles per al medi ambient. La seva recerca d’innovacions en benefici dels seus clients i del medi ambient ja els ha portat molt lluny. Beko és una marca global que ara opera en més de 135 països. També és la marca de creixement més ràpid al mercat europeu de grans electrodomèstics amb una àmplia gamma de productes innovadors i sostenibles.

La companyia pertany al grup Arçelik, fabricant multinacional d’electrònica de consum que opera amb 12 marques i dona feina a més de 40.000 persones arreu del món.

Sens dubte una trajectòria i herència vitals que l’han convertit en una de les 3 principals marques d’electrodomèstics d’Europa. ¿I el futur? Continuar innovant per aconseguir una generació encara més saludable i un planeta més saludable.