L'escassetat de recursos i l'excés de consum està portant a una societat i planeta desiguals. La falta d'aigua arribarà, si el canvi climàtic no es reverteix, cosa molt complicada i, la pujada del preu dels productes està fent que cada vegada comencem a mirar més la nostra butxaca. Per això, avui us portem un truc per estalviar amb el sabó de rentar plats; estigues atent!