El maleït pes! Aquests quilos de més que sempre ens molesten... La veritat és que resulta força complicat acabar amb ells. El més recomanable és dur una alimentació saludable i practicar esport regularment. Tot i que, si tenim intoleràncies, estrès, etc. encara que duem a terme les altres dues accions, no ens serà del tot efectiu. Una dada molt important per aconseguir perdre pes és beure moltíssima aigua; a més, estimularem el sistema renal. I en aquest article ens centrarem en l'aigua i concretament en les infusions. Et descobrirem la millor beguda que pots prendre per baixar la panxa que tant et molesta.

Les infusions miracle Les infusions d'algunes plantes com ara la cua de cavall són perfectes per mobilitzar la retenció de líquids. Totes es caracteritzen per tenir propietats antioxidants i antiinflamatòries. La cua de cavall conté substàncies químiques que funcionen com a diürètics i augmenten la producció d'orina. Encara que, avui dia, cada vegada són més les persones que opten pel te, o més concretament pel te verd, com a arma per combatre la inflor. El te és un gran estimulant gràcies a la teïna, igual que el cafè. Tot i que, el que realment diferencia aquestes dues begudes és que el te, i especialment el te verd, té una gran capacitat diürètica. Aquestes dues qualitats el converteixen en una beguda ideal per complir amb l'objectiu de reactivar el drenatge dels líquids retinguts. D'una banda, estimula l'acció dels ronyons per les qualitats diürètiques i per l'altra estimula el sistema metabòlic per la capacitat estimulant. Així doncs, ara ja coneixes quina és la millor opció per cuidar el teu cos, mentre perds pes.