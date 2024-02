Cada vegada apareixen més dietes per aconseguir el pes ideal. Hi ha diverses metodologies i no totes mantenen una mateixa rigidesa i estructura. En aquest cas, et presentem la dieta del Metabolisme Accelerat o també anomenada, Dieta Fast Metabolism. Aquesta dieta basa el seu mètode a treballar directament sobre el metabolisme del teu cos i accelerar-ho, aconseguint canviar-lo i així, perdre pes ja no serà un repte impossible.

La Dieta del Metabolisme Accelerat està desenvolupat per la nutricionista Hayli Pomroy En què consisteix la dieta del metabolisme accelerat? La dieta es basa en el principi que certs aliments poden accelerar el teu metabolisme, cosa que t'ajuda a cremar més calories i, per tant, a perdre pes. La dieta dura un total de 28 dies i es divideix en tres fases per setmana: Fase 1 (dies 1 i 2): Aquesta fase se centra en els carbohidrats i les fruites. L'objectiu és relaxar el sistema adrenal i omplir els teus músculs de glucogen.

Aquesta fase se centra en els fruites. L'objectiu és Fase 2 (dies 3 i 4): Aquesta fase és alta en proteïnes i vegetals, però baixa en carbohidrats i greixos . L'objectiu és desbloquejar el greix emmagatzemat i construir múscul.

Aquesta fase és alta en . L'objectiu és desbloquejar el greix emmagatzemat i Fase 3 (dies 5, 6 i 7): Aquesta fase és alta en greixos saludables, moderada en carbohidrats i proteïnes i, baixa en fruites. L'objectiu és desbloquejar el greix emmagatzemat i cremar-lo. Com es fa la dieta del metabolisme accelerat? La dieta requereix que segueixis un pla de menjar específic per a cada fase, i has de menjar cada tres a quatre hores. Els aliments processats, els làctics, la soja, el blat de moro, la cafeïna, l'alcohol, el sucre refinat, la fruita seca i el blat estan, generalment, prohibits. En canvi, cal consumir aliments frescos, integrals i naturals. Quants quilos es poden perdre amb aquesta dieta? La quantitat de pes que pots perdre amb la Dieta del Metabolisme Accelerat varia depenent de diversos factors, incloent-hi el pes inicial, el nivell d'activitat física, l'edat i el gènere. Algunes persones arriben a perdre fins a 9 quilos en 28 dies, però els resultats poden variar àmpliament. És important recordar que una pèrdua de pes ràpida no sempre és sostenible i pot no ser saludable per a tothom. A més, qualsevol dieta o pla de pèrdua de pes ha de ser supervisada per un professional de la salut per assegurar-te que estàs obtenint tots els nutrients que necessites i que estàs perdent pes d'una manera segura i saludable.