Els remeis casolans per deixar la vitroceràmica com nova

Mantenir la cuina en perfectes condicions pot semblar una tasca impossible de complir, però no és tan difícil com creus. Només necessites conèixer uns trucs per fer que brilli com el primer dia. Moltes llars cuinen amb vitroceràmica, però, saps com netejar-la correctament? Per aquest material es recomana un producte especial, però, vols provar amb uns trucs casolans que són infal·libles?

L'arribada de la vitroceràmica a les nostres vides va ser meravellosa, ja que és molt més còmoda de netejar i, a més de ser més segura, estalvia més energia que els fogons. Però mantenir-la neta i brillant, no sempre és senzill, especialment si s'ha cremat o vessat alguna cosa.

A l'hora de deixar la vitroceràmica com a nova hi ha alguns trucs que ens poden facilitar aquesta tediosa tasca. Apunta!

Els 6 trucs per acabar amb la brutícia i les ratllades de la vitroceràmica

No utilitzis el fregall

Per retirar les restes de menjar o per netejar, no utilitzis mai un fregall, ja que podria ratllar la superfície de la vitroceràmica. Fes-te amb una baieta ecològica o, si no, amb paper de cuina. A més, la rasqueta és indispensable per al manteniment i la neteja d'aquest electrodomèstic. Amb poc esforç et desfaràs de residus i taques i, evitaràs qualsevol ratllada.

Vinagre per treure-li brillantor

El vinagre és un dels productes naturals amb més propietats per a la neteja que tenim el nostre abast. També es converteix en un potent abrillantador per a superfícies com la de la vitroceràmica. Aplica'l amb una baieta o drap suau per evitar qualsevol ratllada.

Pasta de dents per millorar-ne l'aspecte

Si la teva vitroceràmica està raspada, pots donar-li una millor aparença aplicant pasta de dents. Col·loca el dentifrici sobre un drap i frega la superfície ratllada. Veuràs com desapareixen les ratllades i la vitroceràmica brillarà com a nova!

Llimona per a les taques més difícils

Si hi ha una taca resistent que vol instal·lar-se de forma permanent a la vitroceràmica, unes gotetes de llimona t'ajudaran a desfer-la. Després de mullar amb el cítric, deixa reposar dos o tres minuts perquè s'estovi, i tot seguit passa la rasqueta per eliminar les restes.

La llimona t'ajudarà a eliminar les taques més difícils de la vitroceràmica / chandlervid85

Gel per desincrustar

Tot i que, estàs donant-li amb la rasqueta constantment i hi ha una taca que es resisteix, no et rendeixis: un glaçó de gel podrà eliminar-la. Passa'l per sobre de la taca durant un minut i després repassa amb la rasqueta. La brutícia desapareixerà.

Bicarbonat de sodi contra les cremades

Barreja dues cullerades de bicarbonat de sodi amb 10 cl d'aigua i expandeix la pasta per sobre de la vitroceràmica. Aboca-hi un raig de vinagre per sobre i deixa-ho reposar durant 5 minuts. A continuació, retira amb una baieta i comprovaràs que ja no queden restes de brutícia.

Amb aquests senzills trucs casolans amb elements que tots tenim a casa, la teva vitroceràmica lluirà més brillant, nova i neta i, sense utilitzar productes abrasius que puguin fer malbé la teva placa o tenir conseqüències a la teva pell.