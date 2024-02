Un bon plat de llenties no només és molt senzill de preparar: també és més que recomanable perquè es tracta d'una recepta molt nutritiva amb proteïnes, fibra i micronutrients que ajudaran el teu organisme a sentir-se millor.

Ja sigui estiu o hivern, les llenties no haurien de faltar en la teva dieta setmanal. No obstant això, no tots coneixen un consell que els metges i nutricionistes recomanen a l'hora de menjar llenties. Sabies que hauries d'acompanyar a aquest plat amb un kiwi fresc com a postres?

I és que tot i que les llenties tinguin molt ferro, el nostre cos no l'absorbeix tan bé: segons estudis, només retenim entre el 10 i el 25% del ferro que prové d'origen animal. Mentre que d'aquell que procedeix dels vegetals (com passa amb un plat de llenties), només absorbim entre el 2 i el 5% de ferro.

Aprofitar la vitamina

Ara bé, existeix una solució ràpida i molt senzilla per acabar d'absorbir aquest mineral si prové d'una font vegetal: si menges un kiwi com a postres, aprofitaràs la vitamina C que posseeix, que té la capacitat de fer una funció similar a l'hemoglobina en el ferro dels vegetals.

D'aquesta manera, si prenem llenties i kiwi en el mateix menjar, protegim les molècules del ferro i augmentem la quantitat d'aquest mineral que absorbeix el nostre cos.