Des del dia 1 de març no es pot estacionar a la Plaça Major d’Artés. La compra dels terrenys del Carrer Fort i l’adequació d’aquests com a zones d’aparcament donen peu a aquesta acció. Segons el consistori, la motivació d’aquesta decisió no és altra que millorar la seguretat de la plaça, destinar la plaça a un ús més social i de convivència veïnal, potenciar el nucli antic i el patrimoni històric, i reduir-ne el trànsit rodat, buscant afavorir la preservació de l’espai com a zona d’interès patrimonial.