El Ral·li fotogràfic Mercat Figuetes ha reunit 83 obres de 29 autors diferents. El jurat ha escollit com a imatge guanyadora la de Joan Escala, que s’ha endut un premi de 75 €. El segon, Luis Calle, se n’ha endut 50 i el tercer, Antonio Millan, 30. El premi d’honor, valorat en 100 euros, ha estat per a Josep Companyó i el trofeu per a la participant de menys de 14 anys ha estat per a Maria Asaroui.