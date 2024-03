Com netejar la pantalla de la tele sense ratllar-la?

Tens un flamant televisor. Un model d’enormes dimensions que quan està funcionant és una delícia, però que quan està apagat és un autèntic xivato de la pols, empremtes i taques. Toca netejar-lo i pretens anar amb compte per no fer-lo malbé, sobretot la pantalla. El més còmode és utilitzar el mateix drap i els productes amb què elimines la resta de brutícia de la casa. Tanmateix, aquest gest et pot costar un disgust. Per netejar bé la televisió s’ha de fer servir un producte en concret, i ja t’avancem que no cal que compris un kit de neteja, un líquid amb propietats antibacterianes ni un producte especial per a pantalles. Tot és molt més senzill i, el més important, segur per a la teva tele.

Que el televisor hagi costat una bona quantitat de diners i que sigui de gamma alta no influeix en la neteja. S’ha de tenir la mateixa cura que amb un electrodomèstic més econòmic. En tots dos casos, si no es neteja bé, amb la llum externa podem notar molestos reflexos a la pantalla que s’accentuen. Amb líquids massa abrasius també es pot espatllar, a més del marc i altres superfícies del producte.

Amb quins productes es neteja un televisor?

Els productes que es venen específicament per a pantalles en realitat no fan falta. N’hi ha prou amb conèixer algunes recomanacions a l’hora de netejar la pantalla sense fer-ne malbé el plafó. El primer consell, i potser el més important, és evitar l’ús de líquids que continguin alcohol, ja que degrada les propietats de qualsevol superfície delicada. A més, s’ha d’utilitzar un netejador que s’aclareixi fàcilment, així que l’aigua és un gran aliat. Si és destil·lada, encara millor.

Per tenir una pantalla neta i lluent, lliure d’empremtes, pols i taques, n’hi ha prou amb fer servir un drap de microfibres. És un producte econòmic, que no requereix l’ús d’additius i que a causa de la suavitat no farà malbé el plafó del televisor. Un altre dels beneficis d’aquesta mena de draps és que no deixen anar borrissols. Així mateix, és convenient reservar-lo sempre per a la mateixa funció, perquè no agafi restes o residus que la ratllin.

Com s’han d’utilitzar els productes?

N’hi ha prou amb fer servir un drap de microfibres amb la pantalla apagada, i aplicar una lleugera pressió en les zones més brutes. En el cas de la brutícia més rebel, la que no surti en un primer moment, sempre es pot humitejar lleugerament el drap amb aigua per continuar netejant la zona. Després, amb la part seca, hi passem el drap unes quantes vegades per eliminar la possible humitat restant.