El millor sabó per eliminar les taques de la roba: el vols conèixer?

Netejar la roba pot tornar-se una tasca molt difícil i més, si hi ha taques difícils de treure. De vegades la rentadora no elimina totes les taques i males olors; però, i si et diem que tenim el truc per acabar amb aquests problemes? Només necessites el sabó Beltrán i aquestes recomanacions: continua llegint!

El sabó Beltrán o sabó potàssic serveix per eliminar taques de la roba, dels utensilis de la cuina, del terra o fer, fins i tot, d'insecticida. Els seus usos són múltiples i no és per menys, ja que el seu compost és d'origen natural amb olis vegetals.

En tenir un compost tan equilibrat i sostenible, respecta els teixits mentre elimina les taques.

Els trucs per eliminar les taques més difícils de la roba

Sovint, les taques de xocolata, sang, suor, femta, vòmits, etc. solen ser molt difícils d'eliminar dels nostres teixits. Per això és molt important actuar ràpidament davant aquest tipus de taques. Si no les netegem ràpidament, pot ser que, tot i tenir el producte estrella i seguir els consells, la taca no desaparegui del tot.

Si vols aconseguir eliminar les taques de la roba, segueix aquests consells:

Humiteja una mica la zona tacada i després afegeix-hi una mica de sabó Beltrán Frega la taca amb un raspall de truges suau Si veus que la taca no desapareix o no disminueix la seva intensitat, deixa la roba una estona amb una mica d'aigua i sabó sobre la taca Col·loca la roba a la rentadora i fes el teu rentatge habitual. A més, en cas de ser una taca rebel, pots utilitzar una mica de vinagre o bicarbonat; dos agents ideals per blanquejar i acabar amb aquest tipus de taques

El sabó de moda que t'ajudarà a eliminar les taques difícils de la roba / freepik

Una altra opció, en comptes d'escampar el producte sobre la roba, pot ser agafar un polvoritzador, posar-hi aigua calenta i un parell de cullerades de sabó Beltrán. Remena-ho bé fins a aconseguir una bona dissolució i així, ara, podràs utilitzar el polvoritzador en situacions d'emergència.