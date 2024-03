La Roca Village ofereix les millors boutiques de moda

La Roca Village és el paradís de les compres, tot un viatge cap a desenes de botigues per perdre’s entre les seves ofertes i col·leccions de les últimes modes i gaudir d’una experiència única al món pels seus visitants.

Les millors marques de Barcelona, a La Roca Village

El poble barceloní de Santa Agnès de Malanyanes acull el complex de boutiques de La Roca Village. Passejant per uns carrers plens de botigues, els visitants es poden trobar amb nombrosos establiments que disposen de les millors marques. Però La Roca Village no és només una experiència de moda, ja que l’art, els viatges, la cultura i la gastronomia també juguen un paper important fent de la visita una experiència completa.

La Roca Village és una destinació de compres ideal / Cedida

Aquest complex de botigues té al seu abast les marques més prestigioses i luxoses que permeten trobar els millors conjunts i complements per lluir durant les vacances de Setmana Santa. La Roca Village acull 150 firmes nacionals i internacionals, que converteixen el complex de botigues en un perfecte aparador de la moda i les últimes tendències.

La Roca Village també disposa d’un servei oficial de Shopping Express que permet gaudir d'un viatge amb tota mena de comoditats. Un servei diari d’autocar de luxe directe des del centre de Barcelona fins al Village que dura 40 minuts, Wi-Fi gratuït, guia multilingüe i accés amb cadira de rodes amb reserva prèvia. Cada bitllet disposa d'un VIP Pass personal amb un 10% de descompte addicional sobre el preu del Village.

La Roca Village obrirà noves boutiques

La Roca Village sempre va acompanyada de les millors marques de moda del sector. Fidels a aquests ideals, el Village pretén afegir una nova incorporació a les seves files: la boutique de Santa Eulàlia, de pròxima obertura i disponible de manera exclusiva del 13 al 24 de març.

La nova boutique de Santa Eulalia / Cedida

Gràcies a la nova incorporació, és possible descobrir els secrets que guarda Santa Eulàlia; des de peces de nit com vestits de lluentons fins a sabatilles sneakers.

Experiència gastronòmica excel·lent

Els visitants de La Roca Village es podran delectar amb novetats gastronòmiques d’alt nivell. Durant les celebracions de Setmana Santa els restaurants del Village oferiran sorpreses i experiències delicioses.

Els restaurants tindran una creació dolça que serà limitada i exclusiva. Aquesta anirà a càrrec del prestigiós mestre pastisser Christian Escribà, un dels nostres professionals de la rebosteria més reconeguts.

Com a celebració de les festes de Pasqua, La Roca Village també oferirà als seus visitants els icònics Conillets d'or de Lindt, a més de packs de “cerca de l'ou”. Dolços capritxos per a moments únics que faran de la visita un record inoblidable pel paladar.

Per a tancar el particular menú de les festivitats, els visitants també podran trobar un aparador de productes Farggi ple de deliciosos dolços tradicionals de Pasqua. Una temptació, plena de tradició, impossible de resistir.

La oferta gastronòmica de La Roca Village és molt variada / Cedida

Sorteig de tres maletes d’alta gamma

La Roca Village sortejarà una maleta plena de complements i productes essencials per a viatjar entre tots els seus visitants. Els tres sortejos que es faran representen una oportunitat que no es pot deixar escapar per als visitants, ja que a través d'uns senzills passos podran aconseguir un ampli assortiment de productes imprescindibles de viatge.

Hi haurà tres sortejos, (1 per setmana) de l'11 de març a l'1 d'abril, que permetran als visitants obtenir una maleta “Alluminium” de “Tumi”, amb productes de viatge de les millors marques. Els passos per a participar en el concurs són molt senzills:

És imprescindible ser membre de Membership de La Roca Village . En cas contrari és necessari el registre, de forma molt simple.

. En cas contrari és necessari el registre, de forma molt simple. Compra en 3 o més boutiques del Village i escaneja el teu codi personal per a confirmar la teva participació.

Una vegada fetes les compres, el visitant rebrà un correu electrònic per a confirmar la participació en el sorteig.

La possibilitat de tenir un viatge perfecte es troba a l'abast de tots els visitants que participin en el concurs de “Tumi” a La Roca Village.

La Roca Village ofereix el millor assessorament

Al Village és possible comprar al teu aire i anar descobrint les diferents marques de luxe que ofereix el complex de boutiques; però amb la finalitat d'oferir la millor experiència possible als visitants, a La Roca Village també ofereixen serveis de personal shopper fets a mida. És igual que sigui un viatge, un esdeveniment important o una cosa més informal, a La Roca Village ofereixen assessorament professional i de bon gust als visitants que ho necessitin.

La Roca Village disposa d'un servei de 'personal shopper' / Cedida

La visita a les seves boutiques suposa un pla imprescindible a Barcelona i una vegada que els visitants descobreixin tots els secrets que guarden les botigues dels bulevards, no voldran anar a un altre lloc i desitjaran formar part de l'exclusiva família de La Roca Village.