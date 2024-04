La pasta de dents infantil ha de contenir fluor?

Aquesta és una de les preguntes que més acostuma a sortir a les consultes dels odontopediatres. I és que la salut bucodental dels fills un dels temes que més preocupa a pares i mares, i saber com poden ajudar-los a mantenir una correcta higiene bucal és fonamental perquè els més petits de casa puguin tenir un bon estat de salut general i gaudir d’una bona qualitat de vida.

Segons la Dra. Laura Garcia, odontopediatra de l’Institut d’Odontologia i Maxil·lofacial Avançada (IOMA) de la Clínica Sant Josep, un dels aspectes fonamentals que cal tenir en compte és l’ús de la pasta de dents. Utilitzar un bon dentífric serà clau per tenir una bona salut bucodental. Però quina pasta de dents han de fer servir els infants? Quins aspectes cal tenir presents a l’hora de triar-ne una perquè aquesta sigui eficaç? Abans de comprar una pasta de dents infantil és molt important revisar detalladament l’etiqueta dels envasos per identificar les seves característiques i, sobretot, comprovar si contenen fluor o no i en quina proporció.

L’odontopediatra explica que el fluor “és un excel·lent protector i un gran aliat contra la càries, però si es consumeix en grans quantitats pot ser perjudicial per a les dents tot provocant fluorosi, una afecció que danya l’esmalt de la dent”. En concret, aquesta afecció “es pot manifestar físicament, en casos lleus, amb taques o línies blanques i, en casos més greus, taques marrons o àrees aspres i poroses”, afegeix la Dra. Garcia.

Quina dosi de fluor és recomanable per als infants?

La pasta dentífrica ha de contenir fluor en una dosi correcta. La Dra. Garcia explica que diversos estudis demostren que “les pastes de dents amb menys de 1000 ppm de fluor no són eficaces en els infants i no els protegeixen de la càries” i que les recomanacions específiques varien en funció de l’edat:

Des que surt la primera dent i fins als 6 anys, la pasta de dents ha de contenir 1.000 ppm (parts per milió) de fluor. La quantitat que farem servir serà l’equivalent a la d’un gra d’arròs.

Dels 6 anys en endavant la pasta de dents haurà de tenir 1.450 ppm de fluor i la quantitat haurà de ser de la mida d’un pèsol.

A banda de la dosi recomanada, també és important que els pares revisin els hàbits d’higiene bucodental dels fills i filles i que dosifiquin el gel que posen en el raspall. És recomanable escopir les restes de pasta dental, però no glopejar amb aigua ni altres líquids.

És molt important començar a cuidar la salut bucodental des de petits / Clínica Sant Josep

Una higiene dental adequada, posposar els aliments ensucrats, una dieta saludable i minimitzar l’ús del xumet, elements claus per gaudir d’una bona salut bucodental

La Dra. Laura Garcia, i d’acord amb el que diu la Societat Espanyola d’Odontopediatria, aconsella fer la primera visita a l’odontopediatre al voltant del primer any de vida, quan erupciona la primera dent de llet, per evitar futurs problemes bucals. És en aquest moment quan també “és recomanable iniciar el raspallat, amb un raspall petit amb filaments suaus”, afegeix l’odontopediatra de l’IOMA.

Per mantenir una bona salut bucodental, també és important que els més petits segueixin una dieta saludable. Segons la Dra. Garcia i, seguint les indicacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), els infants no haurien de prendre sucre abans dels dos anys i s’hauria de posposar, el màxim possible, la ingesta d’aliments ensucrats. “Uns bons hàbits d’higiene i cura de les dents i la reducció del consum de dolços seran fonamentals per prevenir malalties com la càries, una de les malalties més freqüents que afecta les dents i que pot arribar a destruir-les”.

Finalment, l’especialista de l’IOMA també suggereix minimitzar l’ús del xumet i suprimir-lo entre els 18 mesos i els dos anys com a objecte d’ús habitual. Tot i que els xumets són un bon mètode per calmar i brindar consol als nadons, poden perjudicar el creixement i desenvolupament de la cavitat oral i de les dents. Endarrerir la seva retirada pot provocar una mala oclusió dental.