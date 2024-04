Si tens aquesta moneda d'un cèntim et poden pagar 50.000 euros

La numismàtica és una afició que mou milions de diners de curs legal en el món sencer. Els col·leccionistes de monedes i bitllets a gran escala no dubten a abonar grans quantitats de diners per algunes peces, per regla general molt antigues i el volum de les quals escasseja. Però no tan sols els anys que fa que van ser encunyades dona valor a una moneda o a un bitllet. A vegades, la raresa d'emissions de diners de curs legal, que es llancen al carrer durant un espai de temps molt curt, revalora les monedes o bitllets.

Sense saber-ho, un pot estar en possessió d'una veritable peça de col·leccionista, per la qual cosa no està de més, abans de gastar aquestes monedes que tenim, donar un cop d'ull a alguna publicació en la qual puguem consultar si hi ha algun valor afegit que desconeguem. I compte, perquè no sempre les monedes o bitllets de gran valor criden l'atenció dels col·leccionistes. Uns simples cèntims d'euros poden multiplicar el seu valor fins a límits insospitats.

La moneda més buscada pels col·leccionistes

Tot i que no li donem molta importància a les monedes de cèntim a causa del seu valor, poden tenir més del que creus i, a més, és possible que tinguem una de les més valuoses a casa.

Una de les monedes més buscades pels col·leccionistes és la que té valor d'un cèntim, encunyada l'any 2002 a Alemanya. Per aquest estrany exemplar es poden arribar a pagar uns 50.000 euros en algunes webs especialitzades en subhastes en línia i en col·leccionisme de monedes.

L'edició a la qual pertany, dissenyada per Rolf Lederbogen, té com a característica especial un roure dibuixat en el seu revers. A més, està fabricada amb un altre acer, per la qual cosa el seu color és diferent de les altres monedes d'un cèntim que es fabriquen en aquest país i en qualsevol altre.

Si creus que pots ser un dels pocs afortunats que tenen aquesta moneda de cèntim a casa, l'ideal és acudir a un portal de subhasta per saber el preu pel qual s'està venent o anar a una botiga especialitzada perquè t'assessorin.