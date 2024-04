Comença la temporada de casaments

Amb l’arribada de la primavera, s’inaugura la temporada de casaments, un moment de l’any en què l’amor i la celebració prenen protagonisme. Les parelles comencen a dir el seu “sí, vull” envoltades de flors, música i amics, mentre el sector nupcial s’omple d’activitat. Aquest inici marca l’oportunitat de descobrir noves tendències. La temporada promet ser plena de moments inoblidables, on les famílies es reuneixen per celebrar l’amor i compartir instants de felicitat.

Per triar el ram de casament ideal, cal tenir en compte la personalitat de la núvia, l’estil de la cerimònia, el disseny del vestit nupcial. La tendència actual s’inclina cap a la senzillesa, amb rams minimalistes que incorporen una sola varietat de flor, sovint acompanyada de vegetació abundant. Aquests rams solen tenir un aspecte delicat i natural, com si fossin acabats de collir. Els rams ecològics també estan guanyant popularitat. Aquestes opcions, compromeses amb el medi ambient, solen provenir de proveïdors locals. Els rams amb flors preservades s’estan convertint en una alternativa atractiva, especialment per a aquelles parelles que desitgen conservar aquest record més enllà del casament. També hi ha tendències més extravagants, com els rams en forma de cercles que es poden portar penjant del braç, i els rams desestructurats, que poden tenir dissenys asimètrics. Tant si es prefereixen rams simples com si s’opta per estils més extravagants, el més important és triar un disseny que reflecteixi la personalitat de la núvia i l’estil del casament.

Els rams nupcials són un accessori clau per al teu casament / Freepik

Les tendències nupcials més recents demostren un canvi important en la manera de celebrar els matrimonis. Cada cop més parelles opten per organitzar casaments de dos dies en cases rurals, buscant una experiència que combini intimitat i diversió. Les finques rurals ofereixen un entorn còmode i exclusiu tant per als nuvis com per als seus convidats.

La personalització s’ha convertit en un element fonamental en els casaments actuals, i això es reflecteix també en els detalls que les parelles ofereixen als seus éssers estimats. Les bosses de cotó personalitzades, amb el nom de cada convidat o amb una frase afectuosa o divertida, són un detall perfecte per a l’ocasió. Un altre regal pràctic i memorable són les tasses personalitzades, que els convidats poden utilitzar diàriament. Les opcions de personalització són variades, des d’imprimir-hi el nom de cada convidat, fins a crear il·lustracions que els representin o afegir missatges amb un significat especial.

Les postres del casament, com els altres elements de la celebració, han experimentat una gran transformació al llarg del temps. Els pastissos de casament tradicionals han cedit espai a una àmplia gamma d’opcions innovadores i personalitzades, reflectint el gust i l’estil únics de cada parella. Els pastissos que mostren el seu interior són la tendència més popular d’enguany.