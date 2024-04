Descobreix l’experiència Zonatipi

En un món on cada celebració, esdeveniment i casament anhela capturar l’essència de la singularitat i l’excepcionalitat, Zonatipi emergeix com una gran oportunitat per infondre una aura de meravella i encant a cada ocasió. La missió de l’empresa és simple, però clara: donar vida a moments que trascendeixin la convenció i abracin l’autenticitat i la màgia de la naturalesa i l’elegància creant espais singulars, acollidors i integrats amb l’entorn on es faci la celebració.

Amb una barreja única de l’estètica nòrdica i l’encant mediterrani, els productes de Zonatipi provenen dels racons més remots del Nord d’Europa, tot capturant la riquesa de la fusta i els colors naturals per oferir una experiència immersiva que et transportarà a un món de meravelles. El resultat és una gamma de productes captivadors, des de la majestuositat dels tipis fins a la intimitat de les carpes i l’exclusivitat de les Glamping Tents.

Interior d’una Glamping Tent / CEDIDA / ZONATIPI

Els tipis, amb les seves formes característiques i la calidesa de la fusta, són més que simples estructures. Sota les seves cobertes, es pot imaginar un espai chill out envoltat de coixins, un racó de meditació per a connectar amb la naturalesa, o fins i tot, un escenari màgic per a una cerimònia de bodes inoblidable. També hi ha versions per nens, equipades per a que puguin gaudir i jugar durant la celebració.

Les carpes, amb la seva elegància refinada i la seva funcionalitat impecable, ofereixen una solució versàtil per a qualsevol esdeveniment a l’aire lliure. Des de celebracions nupcials fins a esdeveniments corporatius, aquestes “haimes” del desert transporten els convidats a un món de luxuriosa comoditat i protecció, sense renunciar a l’encant de l’exterior.

Per acabar, hem de parlar dels Glamping Tents, la joia de la corona de Zonatipi. Aquestes tendes d’acampada de luxe redefineixen l’experiència de l’allotjament en esdeveniments, oferint tots els luxes de l’interior en un entorn idíl·lic a l’aire lliure. Amb llits de gran format, roba de llit de primera qualitat i detalls pensats per al confort màxim, les Glamping Tents transporten els hostes a un paradís d’elegància i serenitat.

I com a prova de la seva innovació contínua, Zonatipi presenta la línia SportGlamping, una resposta astuta a les necessitats dels corredors de curses de muntanya. Aquesta nova oferta proporciona un allotjament excepcionalment còmode i convenient per als participants, que els permet descansar i recuperar forces abans de la gran competició.

Amb un compromís ferm amb la qualitat, la creativitat i la satisfacció del client, Zonatipi no només crea espais, sinó que construeix experiències inoblidables per convertir qualsevol esdeveniment en una jornada memorable. És l’essència de l’experiència Zonatipi: on la naturalesa es fusiona amb l’elegància per a un resultat inigualable que sempre recordaràs.

Per a més informació, poden contactar amb Zonatipi a través del telèfon 621 282 040, del correu electrònic go@zonatipi.com o visitar el seu portal web zonatipi.com.