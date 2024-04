Les joies dels casaments: l’evolució cap a la moda més teatral d’aquesta temporada

La moda canvia i ens sorprèn constantment, ens trobem en una temporada on regna el maximalisme i la feminitat, i això es trasllada tan a la roba com a les joies. Aquest 2024 trobarem des de joies fines amb elements senzills fins a peces voluminoses i cridaneres, que queden ideals combinades per als looks més atrevits. D’entrada, l’estil als casaments no fa canvis tan sobtats, però sempre és un mirall de les tendències, que aquest any són acolorides i teatrals.

Cada casament és únic. És important trobar el vincle entre els protagonistes i les joies, per sobre de totes les tendències, regna l’estil propi, allò que identifica, que defineix i fa sentir còmode. Lluir les peces que més s’escauen amb els looks, però sobretot amb la personalitat, és l’èxit segons Estrada Joiers.

Pel que fa les aliances, trobem des de les més clàssiques, símbol d’unió a simple vista, a les personalitzades. Els nuvis poden triar dissenyar-se la seva pròpia aliança amb total llibertat de modificar el color, l’acabat, el gravat, afegir-hi diamants i fins i tot alguns detalls com una decoració o forma específica. Gràcies al disseny 3D al taller fem renderitzats de tal manera que els nuvis poden fer-se una idea del resultat final. Aquestes eines ens permeten arribar més lluny amb altres projectes de redisseny, com per exemple, la unió de l’aliança amb l’anell de compromís.

Renderitzat en 3D d'unes aliences fet a Estrada Joiers / CEDIDA / ESTRADA JOIERS

Un cop tenim les aliances, no podem oblidar la importància de les joies, peces que realcen el caràcter i l’estil de cada núvia. No cal que siguin masses, però han d’estar molt ben escollides. Romàntica, boho, vintage, princesa… Així també han de ser les joies. Per tant, a l’hora de buscar les joies és important pensar en el vestit i els detalls.

Aquest any, les peces que agafen més protagonisme són les arracades, que es converteixen en les millors aliades del vestit. Podem veure que la tendència apunta cap a peces elegants amb un toc de color, amb perles i pedreria.

Les perles i la pedreria són tendència en les arrecades / CEDIDA / ESTRADA JOIERS

Per les núvies que s’atreveixen amb tot, les arracades llargues i extravagants, pedres grans i de colors... són molt bones opcions. I aquelles que busquen lluir joies més discretes: arracades de botó amb brillants que endolcin la cara i línies fines que aportin lluminositat.També ho podem complementar amb un collar o braçalets, una tendència a l’alça que ajuda a harmonitzar el look i que cada vegada s’utilitza més.

Les arrecades agafan pes enguany com a complements del vestit / CEDIDA / ESTRADA JOIERS

El something new del 2024 seria sens dubte la mescla entre el daurat i el platejat. Una combinació que abans es considerava un error, ara és una tendència que ha anat guanyant força i s’està veient a totes les passarel·les. Cada vegada es veuen més combinacions d’or groc i blanc o estilismes que combinen els dos colors. Un altre element indispensable d’aquest any són les perles, que són l’expressió de la delicadesa i la feminitat.

Des de ja fa molts anys, en els casaments, es porten molt les joies vintage, i aquesta temporada a Estrada li donem la volta. Una molt bona opció per continuar amb la tradició és transformar les joies que ens han pogut cedir les mares o àvies, dissenyar-les de nou per poder-les portar el dia del casament i que formin part d’aquest mític something borrowed, quelcom prestat, des d’una perspectiva diferent. I si encara li volem donar més emotivitat en el record de família podem reconvertir les antigues joies familiars en les aliances.

No sempre és fàcil trobar l’estil que defineix a cada parella, per això és important envoltar-te de professionals que t’escolten i t’assesoren. És la millor opció per lluir en el dia més important.

