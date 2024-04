El ram perfecte per al teu enllaç

A l’hora de triar el ram perfecte per al teu casament, és important considerar els teus gustos i la teva personalitat, així com l’estil de la cerimònia, el disseny del vestit nupcial.

Fa temps que els vestits de núvia senzills estan de moda, per tant, no sorprèn que la preferència per la senzillesa hagi arribat també a aquest complement essencial del vestuari nupcial. Destaca una clara predilecció pels rams simples i minimalistes, és a dir, rams d’aspecte delicat amb una sola varietat de flor acompanyades d’abundant vegetació. Rams que, en alguns casos, fins i tot semblen salvatges, amb flors que semblen acabades de collir del camp cap a l’altar.

Els arranjaments nupcials ecològics també han pres notorietat. La preocupació pel medi ambient ha arribat al món dels casaments. Hi ha parelles opten per celebrar una cerimònia amb rams que es confeccionen principalment amb flors de proveïdors locals o de floristeries compromeses amb pràctiques respectuoses amb el medi ambient.

Les flors preservades han anat guanyant popularitat en els últims anys, es presenta com una opció per a poder guardar aquest preciós record. L’estètica vintage és una opció molt adient per donar un estil bohemi a la cerimònia. Aquests rams es caracteritzen pels tons pastel.

Recorda que la simplicitat està de moda

Les dues tendències de rams més extravagants són l’estil hoop bouquet i els rams desestructurats. Hoop boquet es refereix a rams amb forma circular que es poden portar penjant del braç o de la mà, com si fos una bossa. L’estil dels rams desestructurats dependran de la personalitat de cadascun. Poden presentar-se com composicions florals que cauen simulant una cascada, rams de núvia asimètrics i desestructurats de diferents grandàries, altures i tipus. Sigui quin sigui el disseny que triïs, l’essencial és optar sempre per l’estil que més s’ajusti a tu i a la teva celebració.