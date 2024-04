Vols aprendre a netejar les carxofes com un professional?

Les carxofes tenen molts beneficis per a la nostra salut, però, la veritat és que, netejar-les sol costar bastant. Has de conèixer bé quines parts has d'eliminar i quines has de fer servir. Després tocarà cuinar-les. I aquí, ja va al gust del consumidor: a la planxa, bullides, etc. En aquest article trobaràs una guia de com netejar-les correctament.

Netejar adequadament les carxofes no només millora el seu sabor i textura, sinó que també en facilita la cocció i el consum. Una neteja efectiva assegura que s'eliminin les parts no comestibles i fibroses, mentre que es conserva la màxima quantitat possible del deliciós cor i fulles tendres.

Com netejar carxofes

Materials necessaris

Un ganivet esmolat

Tisores de cuina

Una llimona

Un recipient amb aigua

Passos per netejar carxofes

Pas 1: Preparar el bany de llimona

Abans de començar a netejar les carxofes, és essencial preparar un recipient amb aigua i el suc d'una llimona. Aquest bany àcid evitarà que les carxofes s'oxidin i es posin marrons durant el procés de neteja. Simplement, esprem el suc d'una llimona a l'aigua i reserva.

Pas 2: Tallar la tija

Utilitza un ganivet esmolat per tallar la tija de la carxofa, deixant aproximadament un centímetre des de la base. Aquesta tija, encara que sovint es descarta, pot ser pelada i cuita, ja que és comestible i té un sabor similar al cor de la carxofa.

Carxofes en una imatge d'arxiu / Freepik

Pas 3: Eliminar les fulles exteriors més dures

Comença per treure les fulles més exteriors i dures de la carxofa. Aquestes fulles solen ser molt fibroses i menys saboroses. Retira les primeres dues o tres capes de fulles tirant cap enrere i cap avall fins que es desprenguin de la base.

Pas 4: Retallar la punta

Amb un ganivet esmolat, talla aproximadament un terç de la part superior de la carxofa. Aquesta secció inclou les puntes de les fulles espinoses i dures, i la seva eliminació facilitarà l'accés al cor durant la degustació.

Pas 5: Usar tisores per a les puntes de les fulles

Per a les fulles del mig, que tenen puntes espinoses, però bases comestibles, utilitza unes tisores de cuina per retallar només les puntes espinoses. Això et permetrà deixar la major part de les fulles intactes per consumir-les.

Pas 6: Aclarir i remullar

Un cop retallades les fulles i la punta, col·loca la carxofa sota aigua freda i obre les fulles suaument per esbandir l'interior. Això ajudarà a eliminar qualsevol residu o impuresa amagada. Després, submergeix la carxofa al bany de llimona preparat.

Consells per netejar carxofes