Les 5 estratègies per deixar la roba sense arrugues, sense utilitzar una planxa

Planxar és una tasca que no sol agradar i no és per menys, ja que, entre el vapor, la calor que genera i les arrugues que moltes vegades no marxen... Desespera bastant! Després també depèn dels teixits. Què passa amb les camises? Aquestes peces de roba solen ser molt delicades i qualsevol error, pot ser devastador. Però no us preocupeu perquè avui us donem cinc consells per no haver-les de planxar i que quedin com si ho estiguessin.

Aquesta peça requereix tant sí com no una planxada perquè s'arruga moltíssim a la rentadora, però avui et portem uns quants trucs perquè la deixis impecable sense haver d'usar una planxa. Podràs desfer-te de totes les arrugues amb aquestes senzilles i ràpides tècniques.

Els 5 trucs per deixar les camises com planxades

La dutxa

Penja la peça al bany mentre et dones una dutxa d'aigua calenta. El vapor generat a la dutxa ajudarà a relaxar les fibres de la tela i a eliminar les arrugues. Un cop acabada la dutxa, estira suaument la camisa amb les mans i deixa-la eixugar en un lloc adequat.

El truc del penjador i el pes

Estén la camisa en un penja-robes de forma regular i col·loca un pes a la part inferior de la peça, com una ampolla d'aigua plena. La gravetat farà la feina i les arrugues se suavitzaran progressivament. Assegureu-vos que la camisa estigui ben estirada i que el pes no sigui excessiu per evitar deformacions o trencaments imprevistos.

Deixa la planxa de banda i tingues les camises sense arrugues / jcomp

L'assecador dels cabells

Humiteja lleugerament les àrees arrugades amb una mica d'aigua, després ajusta l'assecador de cabells en la temperatura més baixa i dirigeix l'aire calent cap a les arrugues mentre estires suaument la tela amb les mans. A mesura que la calor eixuga la humitat, les arrugues s'esvairan i la teva camisa semblarà més llisa.

La tovallola calenta

Aquest truc hauràs de fer-lo servir en peces més delicades. Mulla una tovallola neta amb aigua calenta i escorre-la bé. Després, col·loca la tovallola sobre la camisa arrugada i pressiona suaument amb les mans. El vapor generat pel contacte de l'aigua calenta amb la tela ajudarà a relaxar les arrugues. Quan la tovallola es refredi, retira-la i deixa eixugar la camisa a l'aire lliure.

Vaporitzador portàtil

Penja la camisa en un lloc adequat i passa el vaporitzador suaument per la peça. En aquest cas hauràs de dedicar una mica més de temps per deixar-la sense arrugues, però sempre serà més còmode que una planxa.