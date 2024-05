Els mètodes més eficaços per eliminar les formigues de casa

Els insectes com les paneroles, les mosques o les formigues poden arribar a ser molt molestes i més si les tenim dins casa. En aquest article t'explicarem com mantenir allunyades les formigues de la teva cuina. Només necessitaràs utilitzar aquest seguit d'ingredients naturals; descobreix-los!

No és estrany que les persones optin per pesticides quan apareixen aquestes molestes criatures; no obstant això, aquestes solucions no són barates i també podrien representar un perill si tens mascotes o nens petits a casa. Però hi ha nombrosos elements naturals que poden vèncer eficaçment les formigues sense necessitat de toxines perjudicials.

Els pesticides químics podrien contaminar les aigües subterrànies i matar papallones, abelles i altres insectes importants quan es fan servir per desfer-se de les formigues.

En el seu lloc, pots provar aquests remeis naturals per alliberar-te de les formigues a casa teva i al teu jardí i, a més, són menys perjudicials per al medi ambient, per a tu, la teva família i les teves mascotes.

Formes d'acabar amb les formigues a casa

Els antídots naturals que se solen recomanar per protegir l'entorn de les formigues són el vinagre blanc, el suc de llimona, la canyella o el pebre negre.

Aquests mètodes actuen com a excel·lents repel·lents a causa de les seves potents olors que confonen els rastres d'olor de les formigues, cosa que els dificulta rastrejar rutes i, per tant, redueixen la probabilitat de romandre en aquesta àrea.

No obstant això, aquests remeis naturals són només una solució temporal, ja que no mataran les formigues ni aturaran una infestació important. És molt més eficaç utilitzar bicarbonat de sodi o talc per a nadons per bandejar les formigues de casa. Aquests dos productes asfixien les formigues en bloquejar els seus espiracles, que són els porus respiratoris als seus exoesquelets. El bicarbonat de sodi provocarà una reacció química interna a la formiga que la matarà si el consumeix.

Les formigues necessiten humitat per viure, i tant la pols per enfornar com el talc per a nadons absorbeixen la humitat ràpidament, cosa que fa que les formigues es deshidratin.

Simplement, empolvora bicarbonat de sodi o talc per a nadons on hagis notat una activitat significativa de formigues, o directament sobre un formiguer o niu si coneixes la seva ubicació, només has d'anar amb compte amb la gespa, ja que pot assecar la terra.

Bicarbonat de sodi per acabar amb les formigues / freepik

També pots crear una barrera amb la pols dins de casa teva, o a través de la porta per on entren les formigues.

No obstant això, el mètode més eficaç per eliminar permanentment les formigues consisteix a barrejar pols per enfornar o talc per a nadons amb sucre glaç en pols. El sucre serveix com a esquer, enganyant les formigues fent-los creure que és menjar, cosa que facilita la seva eliminació.