Les 5 regles d'or per aconseguir una casa endreçada en un tres i no res

Tenir la casa en perfectes condicions sol ser bastant difícil. El ritme diari fa que anem tot el dia atrafegats i quan arribem a casa, la veritat és que també tenim ganes de descansar. Però, no et preocupis, en aquest article et donarem la solució per aconseguir una casa ordenada en un tres i no res; només hauràs de seguir aquests passos.

Les hores del dia són limitades i no sempre es pot dedicar temps permanent a les feines domèstiques. Tot i això, establir determinades rutines simples cada dia et facilitaran l'organització de la casa. Sí, pot semblar absurd, però si aconsegueixes mantenir aquests trucs cada dia al final t'adonaràs dels bons resultats.

Això sí, el que és fonamental és que primer has de tenir la casa organitzada. És ideal, per tant, que comencis aquests trucs una vegada que facis neteja general i la teva llar llueixi d'anunci de revista.

En aquest procés, el primer pas sempre és tenir clara la distribució de totes les coses: des del rebost fins a l'armari de la teva habitació. Si cada cosa té el seu espai establert, el dia a dia anirà rodat.

Cinc rutines

No posposar

Deixar per a després, mai és una bona opció i menys en el cas d'ordenar la casa. Si arribes a casa amb compres, no esperis a descansar per col·locar-ho tot. El mateix passa amb la bugada: una vegada que recullis la roba, o a l'armari o a la cistella de la planxa. Així t'evites tenir coses pel mig i que al final s'acumulin com a tasques pendents.

Amb les mans ocupades

De vegades la mateixa rutina fa que les coses s'amunteguin sense voler pels diferents espais de l'habitatge. Però això té una fàcil solució: no vagis mai d'una banda a l'altra de la casa amb les mans buides. D'aquesta senzilla manera aniràs traient del mig aquells objectes que estan fora del seu lloc gairebé sense adonar-te'n.

Dues coses alhora

Sí, no només és possible sinó que a més és beneficiós. A casa pots aprofitar per fer més d'una tasca i el millor exemple és a la cuina. Mentre prepares el dinar pots aprofitar per recollir els estris o, fins i tot, per planxar... amb un ull posat al foc, és clar.

Un repte diari

Per a aquelles coses que no se solucionen cada dia et recomanem que fixis un dia determinat. Si us organitzeu per a plans d'oci, també ho podeu fer a casa. Per exemple, estableix el dia de la bugada i recorda que mentre hi ha la rentadora pots fer altres coses. També pots fixar un dia per col·locar i revisar els productes a la dutxa o per emplenar les espècies... Aquest truc només val per a aquelles coses que no molesten a la vista, és clar.

Els 5 passos per tenir la casa ben ordenada / freepik

Alia't amb les escombraries

Si, fins i tot Marie Kondo t'anima a desfer-te dels objectes que no fas servir, quant important serà no tenir a casa coses que haurien d'estar a les escombraries? Sobres i paperassa, pots buits, objectes malmesos... són molts els objectes que amunteguem per veure si ho llencem després. I és un error: recorda que no s'ha de posposar i menys quan es tracta d'una cosa que acabarà a la paperera.