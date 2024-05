El truc que tothom utilitza per a eliminar per sempre la floridura en les parets

El vinagre té una sèrie de peculiaritats que el fa útil com a recurs per a la cura de les plantes i també per a la neteja de la llar. Sabies que el vinagre blanc que usem per a amanir les amanides serveix també per a eliminar les humitats de les parets? Això és degut a les múltiples i útils propietats que posseeix, gràcies a ser un producte antibacterià, descalificador i que elimina les males olors.

És per aquest motiu que, a part del vinagre blanc, també existeix un vinagre de neteja. Només cal emplenar un esprai amb la meitat d'aigua i l'altra meitat de vinagre; ruixar-ho sobre les taques i, fins i tot, més enllà de la superfície compromesa; esperar mitja hora i, després, retirar l'excés de les humitats amb un drap.

El resultat és sorprenent, la humitat desapareix completament, la paret queda totalment neta i, amb això, eliminem un problema que, d'una altra manera, es podria haver convertit en un costós mal de cap si no l'atenem el moment.