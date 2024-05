Malagueny enginyós: trenca les rodes de la maleta per evitar la facturació a Ryanair

En un acte d'astúcia poc convencional, un passatger de Ryanair va trobar una solució creativa per evitar els elevats càrrecs de facturació de l'aerolínia. L'enginyosa maniobra va ser captada en vídeo i ràpidament es va fer viral a les xarxes socials, atraient tant admiració com controvèrsia.

El vídeo, compartit a Twitter per l'usuari @ceciarmy, mostra un jove trencant les rodes de la maleta just abans d'abordar el vol. L'acció, encara que dràstica, tenia un objectiu clar: reduir la mida de la maleta perquè complís amb les estrictes polítiques d'equipatge de mà de Ryanair i així evitar pagar una tarifa addicional de 70 euros. El jove malagueny va reaccionar així a l'aeroport de Palma.

El vídeo viral

Al breu clip, es pot veure el jove exercint força sobre les rodes de la seva maleta, finalment aconseguint desprendre-les. L'escena ha generat una onada de reaccions a les xarxes socials, des de comentaris que aplaudeixen la seva creativitat fins a crítiques sobre els extrems a què les persones es veuen obligades a arribar a causa de les estrictes polítiques d'equipatge de les aerolínies de baix cost.

"Un noi trenca les rodes a la maleta per no haver de facturar-la amb Ryanair i s'estalvia 70 €," es llegeix al tuit de @ceciarmy, acompanyat d'un enllaç al vídeo.

Polítiques d'equipatge de Ryanair

Ryanair és coneguda per les tarifes baixes, però també per les estrictes polítiques d'equipatge. Els passatgers han de complir amb dimensions específiques per a l'equipatge de mà, i qualsevol excés pot resultar en càrrecs addicionals significatius. Aquestes polítiques sovint han estat motiu de queixa entre els viatgers, que busquen maneres d'evitar costos addicionals.

Reaccions i conseqüències

El vídeo ha provocat un debat sobre les pràctiques de les aerolínies de baix cost i les mesures que els passatgers estan disposats a prendre per evitar tarifes extres. Mentre que alguns usuaris de Twitter van elogiar la creativitat del jove, altres van assenyalar els possibles inconvenients i riscos de viatjar amb una maleta danyada.

"És enginyós, però espero que tingui una maleta de recanvi per al pròxim viatge," va comentar un usuari.

Consideracions futures

Aquest incident posa en relleu la frustració creixent dels viatgers amb les polítiques d'equipatge de les aerolínies de baix cost. Tot i que la creativitat del jove és admirable, també subratlla la necessitat que les aerolínies reconsiderin les seves tarifes i polítiques per evitar que els passatgers recorrin a mesures extremes.

La història del passatger que va trencar les rodes de la maleta per estalviar 70 euros és un recordatori de com les polítiques de viatge poden influir en el comportament dels passatgers i, de vegades, portar a solucions poc convencionals.