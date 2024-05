Els millors consells per fer que els nens comencin a ser organitzats

Si vols que els teus fills siguin ordenats, has de començar a fer-ho ben aviat i que ho agafin com a hàbit. Així, després serà més senzill mantenir un bon ordre a casa. Una bona educació farà que els menors a mesura que vagin creixent mantinguin els hàbits i els serveixin per a quan siguin adults. En aquest article us portem uns consells que us poden servir per anar-los habituant a poc a poc.

Mantenir casa nostra ordenada no només ens brinda tranquil·litat psicològica i felicitat, com ho destaca Marie Kondo, l'experta en organització. Aquests beneficis també s'apliquen als més petits de casa. Ensenyar-los a ordenar les seves pertinences els proporciona autonomia i enforteix la seva autoestima. És una manera de demostrar-los que són capaços de fer tasques per si mateixos, que tenen responsabilitats a la llar i que hi confiem per dur-les a terme.

Perquè els nens comprenguin la importància de l'ordre, és essencial començar el procés d'aprenentatge des d'una edat primerenca i ser un model a seguir. Recorda que els teus fills seguiran els teus hàbits, així que si vols que siguin ordenats, és fonamental que tu també ho siguis. Encara que mai no és tard per adoptar aquest hàbit, així que pren nota d'aquests consells i aviat veuràs com contribueix l'ordre al benestar dels teus fills i a una convivència familiar més harmoniosa!

Des que són petits

Els psicòlegs infantils coincideixen que iniciar aviat l'hàbit de recollir les joguines i les pertinences dels nens facilita la seva assimilació com una rutina. Encara que al principi, als dos o tres anys, puguin no comprendre completament per què se'ls sol·licita aquesta tasca, és possible ajudar-los a acostumar-se gradualment. Com aconseguir-ho? És fonamental que els pares siguin també models d'ordre. A aquesta edat, els nens imiten tot allò que veuen i escolten al seu voltant amb gran rapidesa i facilitat.

A més, convertir aquesta activitat en un joc o acompanyar-la amb cançons els pot ajudar a comprendre millor la importància de recollir les seves joguines després de jugar. Inicialment, és útil ajudar-los en la tasca i explicar on han de col·locar cada objecte, però amb el temps és essencial que, encara que no recullin tot immediatament, no ho facin els pares, per evitar que s'acostumin a dependre d'aquesta ajuda.

Mobles adaptats

Per garantir que els teus fills mantinguin les seves pertinences organitzades, és fonamental que tinguin un espai propi que s'ajusti a les necessitats i les característiques. Per exemple, tant el llit, l'armari i l'escriptori han de ser apropiats per a la seva edat i dimensions corporals, permetent ser independents en cada activitat.

Hi ha gammes de mobles infantils dissenyades específicament per crear ambients segurs i acollidors i, entre elles, hi destaquen les diferents col·leccions d'Ikea, que a més s'adapten a diferents edats.

Llocs determinats

Sabem que els nens tenen una energia inesgotable, especialment quan són petits. Per això és important proporcionar-los una àrea de joc on puguin deixar volar la seva imaginació i escampar les seves joguines amb llibertat. No hi ha res de dolent, sempre que s'animin a recollir una vegada que acabin de jugar.

Per fer que aquest procés sigui el més fàcil possible, és fonamental facilitar-los la tasca amb baguls, caixes o armaris destinats exclusivament a les seves coses.

Ofereix-los espais d'emmagatzematge segons l'edat / freepik

Una caixa un ús

A més, és recomanable assignar un sol ús a cada caixa perquè els nens puguin distingir fàcilment on han de col·locar cada objecte. Fins i tot, pots afegir etiquetes amb dibuixos simples a les caixes, especialment si encara no saben llegir, perquè les puguin identificar d'una ullada.

Potser el teu espai és limitat o necessitis mantenir les joguines al saló; en aquest cas, també podeu trobar solucions d'emmagatzematge com caixes, carrets o, fins i tot, utilitzar un armari del moble principal de l'estada.