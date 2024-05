Per aquest motiu desapareixen els mitjons a la rentadora: ho diuen els experts

Qui no ha trobat a faltar un mitjó després de posar-lo a la rentadora? Segur que, a més, t'ha passat diverses vegades. Potser no tantes com va quantificar un estudi realitzat per Samsung el 2017, que va establir que una persona perd de mitjana 15 mitjons a l'any i, al llarg de tota la vida, la barbaritat de 1.264, però segur que acumules força parelles perdudes.

El físic britànic Robert Matthews va donar l'explicació definitiva de per què desapareixen els mitjons a la rentadora: per culpa de la Llei de Murphy. Vaja, va confirmar que si alguna cosa pot sortir malament, sortirà malament. La qüestió és que això passa molt sovint a l'assumpte que ens competeix. Encara més, si la raó es redueix a un principi empíric, la rentadora bé podria ser un fenomen de la física quàntica: un forat negre que s'empassa mitjons per tot arreu.

Com que és simple redundar a la Llei de Murphy, l'expert va argumentar la seva conclusió. Matthews va suggerir que la desaparició dels mitjons segueix un patró probabilístic. "La pèrdua aleatòria d'aquestes peces sempre és més probable que creï el nombre màxim possible de mitjons imparells", ha indicat en un article publicat a la revista 'Scientific American'. És a dir, quan un mitjó es perd, la seva parella queda solta i és menys probable que es faci servir. Per tant, aquesta situació augmenta la probabilitat que un altre mitjó amb parella desaparegui en el pròxim rentat.

No és màgia, sinó probabilitat

Una cosa semblant va dir l'estadística nord-americana Victor Niederhoffer en un altre article, aquest publicat al diari 'Daily Speculation': "Si tens 20 mitjons, en concret de 10 parells diferents, passa el següent després de perdre una primera peça: la possibilitat que el segon desfaci un altre parell són de 18 sobre 19, davant d'una contra 19 que sigui un mitjó del mateix parell".

Niederhoffer tracta l'assumpte com Matthews, com una qüestió de probabilitat, i va llançar un experiment: deixar de comprar mitjons durant un temps i després comprar si hi ha aparellats que amb parella. T'animes a fer-ho o prefereixes continuar pensant que la rentadora és un portal màgic on els mitjons van a un lloc millor?

Les teories dels dos experts no són noves, les van publicar el 1997 i el 2006, respectivament. Així que hem desparellat mitjons perquè volem des de fa molt o perquè, simplement, ens agrada celebrar el Dia Mundial del Mitjó Perdut, que té lloc cada 9 de maig.