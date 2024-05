Soroll de bales rodolant pel terra del pis de dalt: la ciència ho explica

No us ha passat que esteu tranquil·lament estirats al llit a la nit i de sobte sentiu sorolls estranys al sostre? Moltes vegades es podria descriure com el so d'unes bales que van rodant per terra, i de vegades té fins a cert to metàl·lic.

El més lògic seria pensar que es tracta de nens jugant amb unes bales, encara que la veritat és que aquest so es pot donar fins i tot si els veïns no tenen criatures, ja que el so es deu a un altre motiu.

En realitat el so es deu a una il·lusió acústica que produeixen les canonades que hi ha a les parets, i que es produeixen per un fenomen conegut com a pols de Zhukowski o cop d'ariet.

Aixeta oberta

Aquest so es produeix sempre que tanquem una aixeta de l'aigua o una vàlvula o quan una rentadora deixa d'enganxar l'aigua, i això pot passar a qualsevol hora del dia, encara que és més freqüent que l'escoltem durant la nit en menys soroll.

Ara bé, quina és l'explicació científica darrere aquest esdeveniment? Doncs el que passa és que els fluids tenen un comportament elàstic, cosa que provoca que quan l'aigua flueix per les canonades, les gotes que estaven a punt de sortir per l'aixeta s'aturen en sec en tancar-lo i això provoca que les que estan més enrere acabin xocant amb les de davant, això genera aquest so.

És per això, per la reverberació de les canonades en frenar en sec l'aigua, que es produeix aquest so curiós. I heu de saber que si sentiu aquest so no heu de preocupar-vos, perquè la major part de les vegades és totalment normal, encara que sí que és cert que de vegades pot estar directament relacionat amb possibles avaries.