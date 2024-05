Les claus per acabar amb les arnes

Estem en un moment en què les arnes són les protagonistes. Aquesta època de l'any és la seva preferida. Segurament ja te n'hauràs trobat en diverses estances de casa: dins un armari, en obrir una porta, etc. I has trobat alguna peça de roba foradada? Recorda que aquests insectes provoquen desperfectes en les nostres peces de vestir. Avui descobriràs com fer-les fora d'una forma definitiva.

Hi ha moltes raons per les quals les arnes poden sentir-se com a casa en un armari, garatge, àtic, rebost o alguna altra àrea d'emmagatzematge. Sovint, entren a través de portes obertes, finestres o escletxes mal segellades.

Els petits ous d'arna poden ser molt difícils de veure, i encara menys notar-los quan estan enganxats a l'interior d'una peça o un moble. Els ous d'arna poden, fins i tot, amagar-se a les esquerdes dels envasos d'aliments. Després d'uns dies o setmanes, els ous facin eclosió i el mal comença quan les larves d'arna comencen a rosegar les teves pertinences.

La causa principal de les arnes de l'armari sol ser la presència de teixits i materials naturals que contenen queratina. La queratina és una proteïna que es troba en fibres d'origen animal com ara la llana, el cuir i, fins i tot, les plomes.

Tot i això, també devoren peces de fibra sintètica, sobretot barrejada amb fibra natural, i fins i tot, bosses de plàstic. Curiosament, prefereixen la roba bruta, i per una bona raó: per a elles la brutícia és nutritiva.

Com acabar amb les arnes

Prevenció . Evita deixar obertes les finestres de casa teva quan no estiguis pendent, ja que podria entrar i posar ous a zones d'acumulació de pols com catifes i cortines.

. ja que podria entrar i posar ous a zones d'acumulació de pols com catifes i cortines. Claus d'olor. Aquest sistema les espanta i així podràs evitar que es posin a l'estenedor. Aquest sistema també funciona per evitar que les arnes entrin als armaris i hi ponguin els seus ous.

Aquest sistema les espanta i així Aquest sistema també funciona per evitar que les arnes entrin als armaris i hi ponguin els seus ous. Pell de cítrics. Un remei encara més casolà és posar en un bol pell de llimona o de taronja. Aquests dos cítrics també serveixen per espantar les arnes i altres insectes.

Un remei encara més casolà és posar en Fulles de llorer. Un altre ingredient que sempre hi sol haver a la cuina i que pots posar als calaixos, eviten l'aparició d'arnes.

Un altre ingredient que sempre hi sol haver a la cuina i que pots posar als calaixos, eviten l'aparició d'arnes. Renteu la roba a 60 °C. Moltes vegades, a quest insecte apareix a la nostra roba quan l'estenem. Per evitar que es posi a la bugada, hem de rentar la roba a 60 °C.

Moltes vegades, a Per evitar que es posi a la bugada, hem de rentar la roba a 60 °C. Segellar les esquerdes de les parets. Les arnes busquen aquests buits per pondre ous i els trencaments de les parets podrien ser la seva gran aliada per reproduir-se.

Les arnes busquen aquests buits per pondre ous i els trencaments de les parets podrien ser la seva gran aliada per reproduir-se. Usar càmfora. És un bon repel·lent. Barreja en un pot càmfora blanca i alcohol vegetal. Si ruixem la barreja lleugerament per la nostra roba, podríem foragitar les arnes.

És un bon repel·lent. Compte amb la naftalina. Aquesta substància no és només perillosa per als insectes, sinó que té conseqüències perjudicials en la salut de les mascotes i, fins i tot, en la de l'ésser humà.

Els trucs per acabar amb les arnes / wirestock