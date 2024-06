Aquest és el producte més robat en els supermercats catalans: no és de primera necessitat

A Espanya se sofreixen furts diàriament en els supermercats. A pesar que la majoria de productes comptin amb seguretat com a sistemes antirobatori no és difícil que algun client s'emporti una cosa sense pagar. En alimentació, el percentatge de robatoris és d'un 40% a nivell nacional. No obstant això els aliments que més es van sostreure en l'últim semestre de l'any no són de primera necessitat. Els lladres trien: ibèrics, tonyina, vins i licors.

Cinc productes més robats a nivell nacional: Licors Ibèrics Productes d'higiene masculina (per a l'afaitat) Tonyina Vins

Productes més robats per comunitat autònoma

Si analitzem per comunitats autònomes, a Catalunya veurem que el producte més robat és el cava. Aquest és el llistat de productes més robats per cada regió:

Andalusia: Formatge

Aragó: Carn

Cantàbria: Gambes i llagostins

Castella-la Manxa: Formatge

Castella i Lleó: Llom

Catalunya: Cava

Comunitat de Madrid: Gelats

Comunitat Foral de Navarra: Fruita seca

Comunitat Valenciana: Gelats

Extremadura: Oli

Galícia: Polp

illes Balears: Formatges i vins

Illes Canàries: Begudes alcohòliques

País Basc: Polp

Principat d'Astúries: Polp

Regió de Múrcia: Oli

La Rioja: Xocolata

Ceuta i Melilla: Oli