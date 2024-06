Descobreix com netejar el bany amb paper de forn

El paper de forn és un producte molt versàtil i és que es pot utilitzar tant a la cuina com en altres estances. A més, es pot utilitzar en el forn per cuinar i a les paelles per no embrutar. Però això no és tot: també pots netejar la dutxa amb paper de forn. T'expliquem com fer-ho!

El paper de forn és especialment útil per netejar les zones d'acer inoxidable, com ara els comandaments de la dutxa o del lavabo. Només cal fregar amb aquest paper ceba per deixar-lo lluent i sense marques de gotes d'aigua.

I no només això, també és eficaç a la mampara. Sense esforç i sense cap altre producte, la deixa lluent. Com a nova.

El paper de forn té diversos usos / freepik

Com cal netejar el bany

És important tenir en compte que és una tasca que requereix temps i dedicació. A continuació, et presento alguns consells perquè puguis netejar el teu bany de manera efectiva: